Além do câncer de pulmão, tabagismo está associado a outros 5 tumores

O tabagismo é considerado pelo Ministério da Saúde a principal causa de morte evitável no mundo, sendo responsável por mais de 8 milhões de óbitos de brasileiros por ano. Com mais de 7 mil substâncias tóxicas em sua composição, o cigarro, assim como o cachimbo e o vape, estão ligados diretamente a diversas doenças, incluindo enfisema pulmonar, acidente vascular cerebral (AVC) e câncer de pulmão.

Segundo Luiz Henrique Araújo, diretor médico da Oncologia Américas e oncologista do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) e do Hospital São Lucas Copacabana, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, sendo responsável por 90% dos óbitos relacionados à doença.







Porém, o vício em cigarro também está relacionado ao surgimento ou agravamento de diversos outros tipos de câncer. Veja quais:

1. Câncer de cavidade oral

Relacionado a tumores que afetam os lábios, a língua, a gengiva, o céu da boca e outras regiões próximas, o câncer de cavidade oral registra 11 mil novos casos, todos os anos, apenas no Brasil, segundo Ministério da Saúde.

“Além do tabagismo, o principal fator de risco dessa condição inclui o consumo excessivo de bebidas alcoólicas – fica até 30 vezes maior para pessoas que fumam e bebem em comparação com as que não o fazem. Os sintomas iniciais podem ser discretos, como úlceras que não cicatrizam, dor e sangramento. Mas, nos estágios mais avançados, o paciente pode ter comprometimento dos nervos cranianos, perda dos dentes e dificuldade para engolir”, explica o oncologista.

2. Câncer de esôfago

Considerado agressivo, afeta o tubo que conecta a garganta ao estômago. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que ocorram 10.990 novos casos anuais no Brasil, com uma taxa de incidência de 5 por 100 mil habitantes.

De acordo com Luiz Henrique, os sintomas incluem dificuldade para engolir, dor torácica e perda de peso. O tabagismo é responsável por cerca de 25% dos casos, e o risco aumenta com a quantidade de cigarros consumida, o que eleva a letalidade desse tumor, que pode chegar a 80%.

3. Câncer de bexiga

câncer de bexiga afeta o trato urinário - sendo mais comum em homens, especialmente aqueles com histórico de tabagismo, que é o principal fator de risco e está ligado a mais de 50% dos casos. Os sintomas incluem necessidade frequente de urinar, além da presença de dor e sangue na urina.

“As substâncias químicas presentes no tabaco, ao serem filtradas pelos rins e eliminadas na urina, entram em contato direto com a bexiga, causando danos ao seu revestimento e aumentando o risco de desenvolvimento de tumores”, detalha Luiz Henrique.

4. Câncer de laringe

O câncer de laringe afeta a região da garganta responsável pela produção da voz. Por isso, seus principais sintomas incluem:





Rouquidão constante

Dor de garganta

Dificuldade para engolir





O tabagismo é responsável por cerca de 90% dos casos no Brasil – segundo dados do Inca, sendo um dos fatores de risco mais significativos no desenvolvimento da doença.

5. Câncer de pâncreas