Espiritualidade é aliada no controle da hipertensão arterial; entenda

Neste Dia Mundial da Hipertensão Arterial, em 17 de maio, data dedicada à conscientização global sobre a importância da prevenção, diagnóstico e controle da pressão alta, o cardiologista e head do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Álvaro Avezum, destaca um novo fator que vem ganhando espaço na abordagem da doença: a espiritualidade.





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a hipertensão afeta cerca de 1,28 bilhão de adultos, o que representa 33% da população mundial nessa faixa etária. Mesmo sendo tão comum, apenas 42% estão em tratamento e 21% têm a pressão arterial controlada. Diante desse cenário, novas abordagens vêm sendo estudadas para ajudar no controle da hipertensão.





Publicado em 2024 na revista Global Heart, o estudo FEEL Trial (Spirituality-Based Intervention in Hypertension: EFfects on Blood PrEssure and EndotheliaL Function), demonstrou que práticas como gratidão, perdão, otimismo e propósito de vida podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde vascular em pessoas com hipertensão leve a moderada.

“A melhora do controle da pressão arterial foi conseguida além do tratamento medicamentoso e da dieta. Estímulo para exercitar gratidão, disposição ao perdão, otimismo e propósito de vida influenciam a saúde cardiovascular ”, explica o cardiologista e um dos autores do estudo.Conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial ocorre quando a pressão nos vasos sanguíneos se mantém igual ou superior a 140 por 90 mmHg (milímetros de mercúrio). O primeiro número representa a pressão sistólica, medida durante a contração do coração, enquanto o segundo indica a pressão diastólica, registrada durante o relaxamento do músculo cardíaco.O estudo acompanhou durante três meses 100 adultos com hipertensão leve a moderada, 51 no grupo de intervenção e 49 no grupo controle. Os participantes receberam, via WhatsApp, mensagens diárias com vídeos e reflexões voltadas à espiritualidade e baseados em quatro pilares: perdão, gratidão, otimismo e propósito de vida.Ao final do período, no grupo que recebeu a intervenção espiritual, houve redução média de 7,6 mmHg na pressão sistólica de consultório, representando uma queda de cerca de 6%, além de uma melhora de 7,5% na função endotelial, marcador importante da saúde vascular. Já no grupo controle, a pressão se manteve estável.“A espiritualidade, quando implementada com base em evidências científicas, pode auxiliar no enfrentamento das situações adversas do cotidiano e, consequentemente, atenuar estresse , ansiedade, qualidade do sono , dentre outros fatores e até na adesão ao tratamento. Esses efeitos podem ter impacto positivo sobre a pressão arterial”, afirma Álvaro Avezum.

Embora novos caminhos, como a espiritualidade, ampliem as opções de tratamento, os cuidados tradicionais continuam indispensáveis. A hipertensão está associada a fatores como genética, envelhecimento, obesidade, sedentarismo, alimentação rica em sal e gordura, consumo excessivo de álcool, tabagismo, diabetes e estresse.





Aspectos ambientais e sociais, como o acesso a serviços de saúde e o estilo de vida urbano, também contribuem para o desenvolvimento da doença. Além disso, o não controle adequado da pressão é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que lideram as causas de morte evitáveis no Brasil e no mundo.





“Medidas como atividade física regular, alimentação saudável, controle do peso, redução do consumo de álcool, parar de fumar e gerenciar o estresse continuam sendo pilares fundamentais. A espiritualidade surge como um complemento valioso, não substituindo as medidas de estilo de vida já confirmadas como eficazes”, enfatiza Álvaro Avezum.







Diagnóstico precoce salva vidas





Como a hipertensão é geralmente silenciosa, e, em casos mais extremos, pode causar dor de cabeça, tontura, visão embaçada e falta de ar, medir a pressão regularmente é essencial. Em muitos casos, apenas aferições em consultório não são suficientes. Métodos como o Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) aumentam a precisão do diagnóstico e ajudam a evitar complicações.

"Diagnosticar e controlar a hipertensão salva vidas. Controle de dez fatores de risco modificáveis (hipertensão arterial, obesidade abdominal, tabagismo, força muscular reduzida, diabetes, alimentação não saudável, baixa escolaridade, sedentarismo, colesterol e depressão), evitaria 70% dos casos de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca no Brasil todos os anos", afirma o cardiologista.





Para Álvaro Avezum, a conscientização é o primeiro passo para mudar esse cenário. “A hipertensão é prevenível e tratável. A divulgação de informações baseadas em evidências e implementação na prática de hábitos saudáveis, é fundamental para aumento da expectativa e da qualidade de vida da nossa população”.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia