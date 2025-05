Luta contra a endometriose: condição afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil

A endometriose é uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente, que afeta milhões de mulheres em idade reprodutiva no mundo todo. Hoje, dia é marcado pela celebração do Dia Internacional de Luta Contra a doença, e alerta para a importância do diagnóstico precoce, tratamento adequado, além de tentar combater o estigma em torno da dor feminina, frequentemente negligenciada ou normalizada.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE), uma em cada 10 mulheres sofre com endometriose no Brasil. Desse total, 57% apresentam dores crônicas e mais de 30% pode problemas de infertilidade. Na Bahia, a doença atinge aproximadamente 60% das mulheres inférteis, segundo informações do Movimento Brasileiro de Conscientização da Endometriose (MovEndo).

Leia Mais Endometriose: como preservar a fertilidade? Endometriose na adolescência: quando a cólica forte dispara sinal de alerta Endometriose: conheça os sintomas e saiba como tratar a doença

Muitas mulheres demoram anos para receber a confirmação da enfermidade. “O diagnóstico da endometriose começa com o histórico clínico da paciente, que vai orientar a investigação. A etapa é o exame físico, que pode indicar a suspeita da doença, inclusive em sua forma mais profunda. Exames de imagem e laboratoriais também são fundamentais para um diagnóstico preciso: ultrassom transvaginal com preparo, ressonância magnética pélvica, laparoscopia e o teste de sangue CA-125, que mede a quantidade o antígeno cancerígeno 125 na corrente sanguínea”, explica Juliana Guedes, gerente médica da área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDI) do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica.

Já o tratamento depende do perfil de cada paciente, considerando, por exemplo, a vontade de gestar e o grau de comprometimento do organismo. “Em casos de dores leves em pacientes que não têm o desejo reprodutivo, podemos utilizar anti-inflamatórios não esteroides (AINES) ou contraceptivos hormonais. Se a paciente apresenta dor moderada ou grave e não tem desejo de gestar, podemos trabalhar com progestagênios ou DIU hormonal. Se ocorrer falha das duas opções de tratamento clínico, é indicada a videolaparoscopia com excisão e, em casos complexos com envolvimento intestinal e/ou urinário, o aconselhável é a abordagem cirúrgica especializada e multidisciplinar”, esclarece Juliana Guedes.

Fatores de risco:

Histórico familiar de endometriose

Menarca Precoce

Ciclos menstruais curtos

Fluxo menstrual intenso

Exposição a disruptores endócrinos

Sedentarismo

Fatores protetores:

Uso de anticoncepcionais hormonais

Gravidez e amamentação

Supressão da ovulação

Atividade física regular

Dieta saudável

Redução de contato com substâncias tóxicas

Mitos sobre a endometriose:

"Cólicas muito fortes são normais."

Mito. Dores intensas durante a menstruação podem ser sinal de endometriose e não devem ser ignoradas.

"A endometriose só afeta mulheres com mais idade."

Mito. A doença pode começar logo após a primeira menstruação e afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva.

"Gravidez cura a endometriose."

Mito. A gravidez pode aliviar temporariamente os sintomas, mas não cura a doença.

"A endometriose sempre causa infertilidade."

Mito. Embora possa dificultar a gravidez, muitas mulheres com endometriose conseguem engravidar naturalmente ou com tratamento.

Verdades sobre a endometriose:

A endometriose é uma condição crônica.

Verdade. É uma doença de longo prazo que pode piorar com o tempo, exigindo tratamento contínuo.

Pode afetar outros órgãos além do útero.

Verdade. A endometriose pode atingir ovários, intestino, bexiga e outras regiões da pelve.

Diagnosticar pode levar anos.

Verdade. Muitas mulheres demoram anos para receber um diagnóstico devido à normalização da dor e à falta de informação.

O tratamento varia conforme o caso.

Verdade. Pode incluir medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, cirurgia.