Bucket List e Grupo Zelo promovem conversa sobre luto materno em BH

Em homenagem ao Dia das Mães, o Grupo Zelo, maior empresa de serviços funerários do Brasil, realiza nesta quinta-feira (8/5), às 19h, uma edição especial do Podcast Bucket List com o Grupo Colcha para uma gravação ao vivo sobre o luto perinatal eneonatal. O evento será realizado no Teatro de Bolso do SESIMINAS, no bairro Santa Efigênia, e terá entrada gratuita, com vagas limitadas.







Para participar é preciso se inscrever. As vagas são limitadas e podem ser realizadas pelo linkA programação irá abordar o tema de forma sensível, seguindo o formato do projeto Bucket List, idealizado e apresentado por Gustavo Ziller, que propõe conversas íntimas, profundas e reflexivas sobre finitude, vida e escolhas. O bate-papo valoriza a importância do acolhimento e da escuta empática para as mães no momento da perda e conta com aexpertise de mais de 7 anos das fundadoras do Grupo Colcha – a fotógrafa Paula Beltrão, a obstetra Mônica Nardy e a psicóloga Daniela Bittar –, neste tema. O Grupo Colcha, criado em 2018, é pioneiro e uma das principais referências no Brasilentre projetos que atuam no acolhimento a famílias que passaram pela perda gestacional ou neonatal.



“O objetivo é oferecer um espaço seguro e respeitoso para falar sobre uma dor que muitas vezes é invisibilizada. Queremos reconhecer essas mães, suas histórias e a força que carregam. É uma homenagem à maternidade em todas as suas formas”,afirma Paula Beltrão, idealizadora do Grupo Colcha.



Inspirado na proposta do podcast Bucket List, lançado pelo Grupo Zelo em parceria com a produtora Aconcágua, o evento se propõe a tratar o tema do luto com profundidade, empatia e leveza. O podcast, que estreou com uma conversa entre Ziller e amédica Ana Claudia Quintana Arantes, referência em cuidados paliativos, tem como missão criar espaços para refletir sobre a vida e a morte com autenticidade – o que se reflete agora também nesta oportunidade de um encontro presencial que amplia a possibilidade de interação etrocas com o público.



“Falar sobre luto e finitude é essencial para humanizar essas experiências. Quando criamos espaços como esse, ajudamos as pessoas a ressignificarem suas histórias e a encontrarem apoio em meio à dor”, completa Ziller.



O evento integra a agenda de ações do Grupo Zelo voltadas ao acolhimento e à valorização da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas pelo portal Sympla, por meio do link: www.sympla.com.br/evento/dia-de-todas-as-maes-uma-conversa-sobre-perda-gestacional-e-neonatal-finitude-e-maternidade/2944428





Serviço

Bucket List recebe Grupo Colcha - Especial Dia das Mães

Tema: Luto perinatal e neonatal

Data: 8/5/25 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro de Bolso SESIMINAS - Rua Alvares Maciel, 59 - Santa Efigênia, BH

Entrada gratuita – Inscrição via Sympla – link https://www.sympla.com.br/evento/dia-de-todas-as-maes-uma-conversa-sobre-perda-gestacional-e-neonatal-finitude-e-maternidade/2944428 - Vagas limitadas