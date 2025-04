BH será palco de campanha que alerta sobre doença que faz perder o olfato

Belo Horizonte será palco de uma campanha que marca o Dia Mundial da Rinossinusite Crônica com Pólipos Nasais (RSCcPN) – 20 de abril. Para chamar a atenção dos mineiros para a conscientização sobre a doença, ainda desconhecida pela maioria da população, em alusão a essa data, no dia 24 de abril, próxima quinta-feira, alguns locais da cidade serão iluminados com uma imagem referente ao movimento.



O prédio do Cine Brasil, na Praça Sete, no coração de Belo Horizonte, será um dos locais que irá receber a iluminação. (Confira todos os locais no final do texto). A ação está sendo organizada pela Atópicos Brasil - Associação Brasileira de Pacientes Atópicos, Oncológicos e de Doenças Raras.



Entre 2019 e 2023 foram registradas, no Brasil, 13.731 internações por sinusite crônica pelo SIH-SUS, com predominância no Sudeste (7245) e Sul (2757). Estima-se que a doença acomete de 1% a 4% da população geral, sendo mais comum em adultos de meia-idade e rara em crianças.





Entenda a doença



“A RSCcPN é uma forma de rinossinusite crônica na qual, além da inflamação persistente (acima de 12 semanas), ocorre o crescimento de pólipos nasais benignos na mucosa da cavidade nasal e dos seios paranasais”, afirma o médico Rafael Fernandes Goulart dos Santos, presidente da Associação Mineira de Otorrinolaringologia.



A doença pode causar ainda perda total do olfato, ou seja, o afetado pode parar de sentir cheiro. Além disso, a pessoa pode sentir dor facial, sensação de pressão na cabeça e secreção nasal constante, sobretudo na região posterior do nariz.



Na maioria das vezes, a doença é confundida com gripes, resfriados ou rinite, já que os sintomas são comuns. Com isso, muitos pacientes demoram a obter um diagnóstico adequado, convivendo por anos com o incômodo sem saber que há um tratamento específico para a doença.



Estudos indicam que a RSCcPN é geralmente descoberta depois dos 30 anos de idade, ou seja, depois de um longo período de convívio com a patologia.O grande desafio para esses pacientes é que, mesmo quando buscam tratamento, muitos não encontram soluções definitivas.



“A Atópicos Brasil - Associação Brasileira de Pacientes Atópicos, Oncológicos e de Doenças Raras e a Associação Mineira de Otorrinolaringologia estão juntas nessa campanha para ampliar a visibilidade da rinossinusite crônica com pólipos nasais para provocar a autoidentificação da sociedade belo-horizontina com essa condição de saúde, tornando a jornada do diagnóstico mais rápida”, ressalta Mário Celso Lamas Cavaca, presidente da Associação Brasileira de Pacientes Atópicos, Oncológicos e de Doenças Raras.



Locais que serão iluminados em Belo Horizonte e respectivos horários da Ação, no dia 24 de abril:

Prédio Cine Brasil - Praça Sete - Centro - Belo Horizonte

Horário: de 18h às 20h



Prédio da Praça Doutor Lucas Machado - na Avenida Brasil, 610 - Santa Efigênia

Horário: de 20h30 às 22h



Prédio Edifício Sete Lagoas- na Avenida Bias Fortes, 1.619, no bairro de Lourdes

Horário: de 22h30 às 00h

Prédio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Praça da Assembleia

Horário: de 18h às 00h