Rinoplastia Avançada combina estética a saúde respiratória

A rinoplastia, popularmente conhecida como cirurgia plástica do nariz, é um dos procedimentos estéticos cirúrgicos mais procurados no mundo. Em 2023 foram realizados mais de 1 milhão procedimentos, cerca de 87 mil apenas no Brasil, segundo levantamento mais recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS na sigla em inglês).



O número faz do Brasil o quarto país no ranking de rinoplastias realizadas no mundo, à frente dos Estados Unidos. Muito buscada para alterar o formato, tamanho e proporções do nariz, a rinoplastia tem deixado de ser apenas uma cirurgia estética para se aliar à resolução de problemas respiratórios decorrentes de deformidades estruturais.



De acordo com o Dr. João Pedro Garcia, otorrinolaringologista e especialista em cirurgia plástica facial, uma condição respiratória como o desvio de septo, por exemplo, pode ser corrigida facilmente por meio deste procedimento, proporcionando uma melhor qualidade de vida ao paciente.



“Outra condição que causa piora respiratória é a insuficiência da válvula nasal, que ocorre em paciente com cartilagens da ponta do nariz frágeis, como em ponta ptótica (caída), traumatizadas ou que se submeteram a rinoplastia prévia malsucedida. Fatores como a hipertrofia de cornetos também podem ser corrigidos ao mesmo tempo”, explica.



O médico completa que por meio desta cirurgia também é possível tratar doenças do seio nasal, como rinossinusite crônica, polipose nasal e até tumores. “O recurso garante a desobstrução nasal e diminui o risco de infecções nos seios paranasais (como a sinusite), além de melhorar casos de cefaleia e complementar o tratamento do ronco e da apneia do sono.”



A pesquisa também indicou que o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial no ranking de procedimentos estéticos, com mais de 3 milhões de intervenções cirúrgicas realizadas no período analisado. O especialista afirma que o constante avanço tecnológico tem contribuído para os resultados



“As tecnologias têm ajudado a programar melhor as cirurgias por meio de simulações computadorizadas, além dos equipamentos mais sofisticados que tornaram a cirurgia mais precisa e menos traumática para o paciente. Isso ajuda para que o procedimento fique mais previsível”, avalia.



Dr. João Pedro Garcia ressalta que o uso das redes sociais e a popularização das ‘selfies’ fez com que a busca por procedimentos estéticos aumentasse. “Na pandemia houve um grande aumento na procura por rinoplastia devido às reuniões por vídeo. A partir disso, tivemos que entender as queixas e expectativas desses pacientes para conseguir o resultado que eles esperam.

Clínica especializada em otorrinolaringologia

Dr. João Pedro Garcia lidera sua clínica, localizada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos, a clínica evoluiu de um consultório tradicional para um centro especializado em rinoplastia estética e reparadora, sendo buscada por pacientes de diferentes regiões do país. O local atende casos complexos de rinoplastia e outras cirurgias faciais, com objetivo de harmonizar as estruturas faciais, preservar a saúde respiratória e proporcionar resultados naturais e duradouros.



O especialista é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui formação de Residência Médica em Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Hospital São Lucas da PUCRS, além de uma especialização em Plástica da Face através de um Fellowship na UFMG, também possui experiência internacional, tendo realizado um observership em rinoplastia no Marien Hospital em Stuttgart, Alemanha, sob a supervisão do professor Wolfgang Gubisch. Dr. João Pedro Garcia também contribui para a formação de novos profissionais como colaborador na Residência Médica em Otorrinolaringologia do Hospital São Lucas da PUCRS.



