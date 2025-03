Diálogo positivo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.



Dificuldade para dormir, choro ao comer, negociações cansativas sobre o uso de telas. Esses são alguns dos desafios diários dos pais que, na rotina, geram descontrole e estresse. Porém, precisa ser sempre assim?



Para a cientista comportamental Mikaela Övén, os filhos não testam limites, procuram conexão. Na obra “Educar com Mindfulness", da Principis, selo do Grupo Ciranda Cultural, a especialista propõe uma forma de livrar as relações parentais da culpa e ansiedade.



Dividido em sete temas principais, que incluem preparação interior, comunicação eficiente e autoestima como sistema imunológico social, o livro reúne ferramentas para a construção de uma parentalidade consciente e ampla. Nesse sentido, Mikaela apresenta provocações como: “Quero que o meu filho seja obediente ou saiba colaborar?”, “Prefiro que ele aprenda a mandar ou comunicar?”, “Desejo controlá-lo ou viver com ele?”.



O prefaciador da obra Marcos Piangers, produtor de conteúdo sobre parentalidade, pontua que “Educar com Mindfulness” reconhece os pais como seres falíveis e os ajuda a transformar “erros” em oportunidades de conexão. Em meio a um cotidiano tão atribulado, este livro é um convite para exercitar a presença saudável com seus filhos.



Nesse sentido, a autora oferece aos pais e educadores exemplos reais de desafios educativos e soluções por meio de algumas ferramentas, entre elas a meditação mindfulness - prática de descompressão que traz benefícios aos adultos e às crianças. A fim de proporcionar a experiência completa, o livro conta com QR codes que levam a meditações guiadas.



Mãe de três jovens, a autora não pretende ensinar a controlar ou gerir o comportamento dos filhos, mas mostrar como entender as atitudes deles para que mudanças necessárias aconteçam. Segundo a cientista comportamental, ao se concentrar nos motivos é possível perceber, por exemplo, que muitas crianças lutam contra o sono porque esse é o momento de maior conexão com os pais, ou fazem birra no mercado por estarem exaustas no fim do dia.



Serviço

• Livro: Educar com Mindfulness

• Autor: Mikaela Övén

• Editora: Editora Principis

• Páginas: 288

• Preço: R$ 59,90 (físico)

• Onde encontrar: www.cirandacultural.com.br; Amazon