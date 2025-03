Brasil sobe 8 posições em ranking de felicidade da ONU; Finlândia lidera

O Brasil avançou pelo segundo ano consecutivo no ranking da felicidade do World Happiness Report (WHR), iniciativa da ONU que avalia cerca de 150 nações. Atualmente, o país aparece em 36º lugar, o que representa um salto de oito posições em relação ao ano passado. A Finlândia lidera a lista.

A análise, publicada na última quarta-feira (19/3), considera o triênio anterior, no caso deste ano, o período de 2022 a 2024. Em relação ao ano passado, o Brasil passou à frente de outros países latino-americanos, incluindo Chile (45º lugar no ranking mais recente) e El Salvador (37ª posição), e também europeus, como Espanha (38º) e Itália (40º).

Há dois anos o Brasil aparecia em 49º lugar, a pior posição já registrada. Em 2024, subiu para o 44º lugar. Neste ano, o avanço foi mais expressivo. O melhor desempenho ocorreu em 2014, quando o país apareceu em 16º. A série histórica começou em 2011.

O relatório mundial, uma medição da felicidade divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, baseia-se na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade e em dados econômicos e sociais. O documento leva em conta seis fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.

FINLÂNDIA, DINAMARCA E ISLÂNDIA CONTINUAM NO TOPO DA LISTA

Finlândia Dinamarca Islândia Suécia Holanda Costa Rica Noruega Israel Luxemburgo México

Segundo o documento, a Finlândia é o país mais feliz do mundo pela oitava vez consecutiva, ao lado de vizinhos nórdicos que também ocupam os primeiros lugares, como Dinamarca, Islândia e Suécia.

O Afeganistão, que enfrenta uma crise humanitária desde o retorno do Talibã em 2021, continua no último lugar da lista, logo abaixo da Serra Leoa e do Líbano, país que nos últimos meses foi alvo de ataques feitos por Israel em sua guerra contra o grupo extremista Hezbollah.

Os Estados Unidos aparecem em 24º lugar, à frente do Brasil, mas é a pior marca já registrada pela nação. Outras populações mais felizes do que os brasileiros são de Israel (8º), México (10ª) e Uruguai (28º), o país sul-americano mais bem posicionado.