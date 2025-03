Tatá Werneck revela ter feito congelamento de óvulos; entenda

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A apresentadora e comediante Tatá Werneck, 41 anos, usou suas redes sociais no último sábado (15) para revelar ter feito um processo de congelamento de óvulos. Mãe da pequena Clara, 5 anos, a atriz destacou a vontade de ter um segundo filho.

O procedimento realizado por Tatá é indicado para mulheres entre 30 a 37 anos para conservar suas células reprodutivas, mantendo as suas condições fisiológicas para uso futuro, mantendo, assim, sua autonomia reprodutiva. O congelamento pode ser feito após os 40 anos, mas os óvulos já apresentam o comprometimento do tempo de existência. “Mesmo neste caso, por vezes, é melhor ter alguma perspectiva do que nenhuma ou uma extremamente mais remota”, afirma a especialista em reprodução humana e diretora da Fertipraxis, Maria do Carmo.

O especialista em reprodução humana e diretor médico da Fertipraxis, Marcelo Marinho, destaca que o congelamento é um processo individualizado que precisa de aconselhamento de um especialista em reprodução assistida. “Se existe histórico familiar de menopausa precoce, por exemplo, é preciso que a mulher faça avaliações antes dos seus 30 anos.”

Como é o congelamento passo a passo

O primeiro passo é a estimulação do ovário com medicações hormonais e injeções subcutâneas diárias - por duas semanas. Em seguida, são feitas entre três e seis ultrassonografias de acompanhamento e ajustes necessários nas doses.

Uma vez que os folículos estejam nos tamanhos adequados, acontece o próximo passo que é o amadurecimento dos óvulos. Cerca de 36h depois, é feita a coleta dos óvulos via transvaginal com sedação leve em um procedimento que dura cerca de 30 minutos.

“Os folículos aspirados são avaliados em laboratório para a identificação dos óvulos maduros e de boa qualidade morfológica para o congelamento em até 3h após a coleta. São óvulos que não perderão sua capacidade reprodutiva e nem envelhecerão pelo tempo de congelamento”, afirma o especialista em reprodução assistida e também diretor médico da Fertipraxis Roberto de Azevedo Antunes.

O resultado da fertilização com o óvulo congelado depende de diversos fatores, por isso ter óvulos congelados não é garantia de gravidez, mas sim uma possibilidade, visto que é preservada a idade morfológica na hora do congelamento. “É preciso levar em consideração que 50% da fertilização dependerá da história do espermatozoide, mas é um passo muito importante para a mulher não ter uma pressão biológica do tempo correndo contra ela”, ressalta Maria do Carmo.