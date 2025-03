Cardio 360:evento reunirá especialistas para discutir futuro da cardiologia

Nos dias 4 e 5 de abril, Uberlândia será palco de um dos eventos mais aguardados no campo da cardiologia: o Cardio 360. Realizado gratuitamente no Center Convention, o simpósio reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir o futuro da cardiologia, apresentando as mais recentes inovações e avanços da área.



Com o tema “O futuro da cardiologia ao seu alcance”, o evento tem a proposta de proporcionar uma experiência completa para médicos e profissionais da saúde, promovendo uma rica troca de conhecimentos e atualizações científicas. Os idealizadores e cardiologistas do Cardio 360, João Lucas O’Connell e Leonardo Severino, destacam que o encontro se consolidou no calendário nacional desde 2023 e, neste ano, terá uma programação mais abrangente.



Ao longo dos dois dias de evento, serão realizados 14 simpósios, abordando mais de 30 temas essenciais para a cardiologia moderna, com discussões de especialistas ao final de cada apresentação. Entre os destaques estão debates sobre inteligência artificial (IA) aplicada à medicina, impactos recentes na cardiologia mundial – com foco nas novidades do American College of Cardiology (ACC) 2025, além de temas como abordagens minimamente invasivas em valvopatias, intervenções percutâneas em cardiopatias valvares e os efeitos da testosterona no risco cardiovascular, entre outros.



Além dos simpósios, o Cardio 360 contará com sessões de networking, proporcionando um ambiente ideal para a troca de experiências entre profissionais da área da saúde. Os participantes terão a oportunidade de interagir com especialistas, discutir casos clínicos e ampliar conexões estratégicas. O evento também terá uma exposição de 14 empresas com novas tecnologias e produtos do setor.



Presencialmente, o evento deve reunir mais de 250 participantes de todo o país, incluindo cardiologistas, geriatras, endocrinologistas, nutrólogos, clínicos gerais e outros profissionais da área da saúde.



O cardiologista João Lucas O’Connell destaca a importância do Cardio 360 como um espaço de troca de conhecimento e atualização para os profissionais da área. “Reunimos um time de especialistas altamente qualificados para proporcionar discussões ricas e aprofundadas sobre os avanços mais relevantes da cardiologia. Nosso objetivo é oferecer um ambiente de aprendizado dinâmico, onde teoria e prática se conectam para aprimorar a atuação dos profissionais da saúde”, afirma.



Já o cardiologista Leonardo Severino reforça que "a medicina cardiovascular está em constante evolução, e nosso objetivo é garantir que os profissionais tenham acesso às mais avançadas práticas clínicas e inovações tecnológicas para um atendimento de excelência”, disse.



Inscrições



O Cardio 360 será realizado tanto de forma presencial quanto online, ampliando o alcance da programação, permitindo que mais pessoas se beneficiem das discussões e atualizações científicas apresentadas.



As inscrições para participação online podem ser feitas por meio da plataforma Sympla até 3 de abril.



Serviço:



Cardio 360

4 de abril, das 19h20 às 22h20

5 de abril, das 8h às 17h40

Local: Center Convention, em Uberlândia

