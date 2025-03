Homem diz que desenvolveu síndrome de tourette após ser picado por mosquito

Ross Constable, de 48 anos, morador de Manchester, nos Estados Unidos, desenvolveu a síndrome de Tourette ao ser picado por um mosquito enquanto passava as férias com sua família em Phuket, na Tailândia. Após a picada, além da síndrome, o homem sofreu descamações na pele, sangramentos nas gengivas, dores nas articulações e memória distorcida.

A Síndrome de Tourette (ST) é um distúrbio de comportamento em que a pessoa apresenta múltiplos tiques motores associados a tiques vocais que ocorrem no período de pelo menos um ano, ou seja, para ser considerado como ST, os tiques devem ocorrer por períodos prolongados.

Quando retornou da viagem em 2019, ele alertou as autoridades, que sugeriram que ele entrasse em contato com um médico. Os profissionais da saúde, por sua vez, ficaram perplexos com sua piora e imaginaram que poderia ser consequência da picada de um inseto no avião.

Em entrevista ao portal The Mirror, o pai de família disserta um pouco sobre seus sintomas: "A pele toda saiu, perdi muita pele no corpo, é um dos sintomas - estava rasgando, vinha e ia. Acho que fui mordido no pé. Fiquei de cama por duas semanas. Eu estava com muita sede, dormindo muito e entrando e saindo da consciência. Os médicos não sabiam o que era, continuavam pensando que era gripe”.

Ross explicou que seu corpo parecia “uma massa líquida gelatinosa” com dor interna severa, principalmente atrás dos olhos. Durante esse tempo, ele também perdeu 11 quilos enquanto lutava contra a confusão mental. “Simplesmente continuou e continuou”, disse ele. “Eu lutei para voltar ao trabalho. Eu senti que estava perdendo um pouco a cabeça. É por isso que eu estava com a síndrome de Alice no País das Maravilhas: Eu sentia os meus joelhos nos pés, que eu era mais alto do que os prédios ao meu redor e que os meus os braços se esticavam pelo estacionamento”.

Ele continuou a visitar os médicos várias vezes, mas relata que a dor de chegar à consulta era insuportável. Seus médicos coletaram muitas amostras de sangue, mas só semanas depois o diagnóstico foi confirmado - ele tinha dengue, uma doença viral transmitida por mosquitos que pode ser mortal.

Outro especialista também acreditava que ele tinha encefalite japonesa, uma infecção viral transmitida por picadas de mosquito, principalmente na Ásia e no Pacífico Ocidental, que pode ocasionar a inflamação do cérebro. No entanto, eles ainda não tinham certeza sobre as complicações neurológicas do paciente, incluindo a síndrome de Alice no País das Maravilhas, uma condição que distorce a percepção da realidade.

O norte-americano também lutou contra graves problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e pensamentos repetitivos comumente associados ao transtorno de estresse pós-traumático.

Embora a dengue em si não cause diretamente a síndrome de Tourette, ela pode desencadear complicações neurológicas em alguns casos. Essas condições podem afetar o cérebro e o sistema nervoso, potencialmente levando a distúrbios de movimento ou tiques.

Mesmo que os sintomas físicos da dengue e da encefalite japonesa tenham diminuído, ele disse que ainda enfrenta desafios contínuos com a Tourette, dizendo que é provável que a condição o acompanhe por toda a vida.

O processo de cura

Apesar de tudo, ele aprendeu a aceitar seu estilo de vida e está se recuperando gradualmente com o apoio de sua família, seus amigos e sua arte. O artista afirma que a natureza também desempenhou um papel vital em sua recuperação, oferecendo-lhe uma sensação de consolo e paz quando a vida parecia hostil.

Atualmente, ele espera que sua próxima exposição de arte na Hepplestone Art Gallery, em Wilmslow (no dia 8 de maio), não apenas aumente a conscientização sobre sua jornada, mas também ajude outras pessoas a entender o poder do apoio, da natureza e da autoaceitação no processo de cura.

