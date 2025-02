Fernanda Lima é nova embaixadora de campanha contra câncer de colo do útero

Aproximadamente, 19 mulheres morrem diariamente no Brasil em decorrência do câncer de colo do útero, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), e, para 2025, são esperados 17 mil novos casos - uma previsão preocupante, na visão dos especialistas. Para ampliar o espectro de campanhas de conscientização sobre o câncer de colo do útero, a apresentadora Fernanda Lima anunciou nesta quarta-feira (26/2), que será a nova embaixadora da causa.

Fernanda foi convidada pela MSD a participar de programas de TV e de uma websérie que contará histórias reais, além de promover discussões sobre mitos e verdades relacionados a cânceres e infecções causadas pelo papiloma vírus humano (HPV). Atualmente, 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo vírus HPV.



O objetivo da campanha é aumentar a conscientização sobre os cânceres relacionados ao HPV, com foco em mulheres, quebrando tabus e chamando-as à ação. A estratégia da Organização Mundial de Saúde (OMS) é erradicar o câncer de colo do útero no mundo até 2030, com a vacinação como cuidado primário, aliada a exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas.



“Hoje, no Brasil, o câncer de colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres até 36 anos e a segunda entre aquelas até 60 anos. Essas informações são tristes e alarmantes, considerando que o câncer de colo do útero é uma doença que pode ser prevenida. Frequentemente, nos perguntamos quando haverá uma vacina que previna o câncer, mas a verdade é que ela já existe. Por isso, estamos comprometidos em contribuir para um futuro em que o câncer de colo do útero não seja mais uma realidade para as mulheres, enfatizando que a prevenção é essencial”, explica Fernando Cerino, diretor de Vacinas Privadas da MSD Brasil. “Quando a Fernanda tomou conhecimento da causa, ficou muito preocupada e feliz em poder contribuir com um futuro livre de câncer de colo do útero”, disse Fernando.



Durante o ano, Fernanda contribuirá com o reforço das mensagens de prevenção à doença, que se dá por meio da vacinação, exames de rotina e tratamento adequado de lesões pré-cancerígenas. “Eu acredito muito no poder da comunicação verdadeira. Acredito que, quando a gente fala de coração, com empatia, as pessoas escutam. E essa é uma causa urgente”, pontuou a apresentadora. “Eu realmente acredito que a prevenção não deve ser adiada, muito menos ser um tabu para evitar ser falado. Se eu conseguir despertar essa reflexão em pelo menos uma mulher, de que prevenir é um ato de amor-próprio, uma proteção na história de vida dela, eu me sentirei realizada.”



Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no www.podeacontecer.com.br