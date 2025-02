Gravidez na adolescência: psicóloga alerta para os riscos à saúde mental

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A gravidez na adolescência não é apenas uma questão de planejamento familiar, mas também de saúde mental. De acordo com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, autora de estudos científicos e fundadora do Instituto MaterOnline, a prevalência de gestações não planejadas em mulheres com menos de 20 anos é alta e varia entre 15% e 20%. Isso, por si só, já é uma fase de intensas mudanças emocionais e, quando combinada com os desafios da gestação e da maternidade, pode aumentar os riscos de sofrimento psíquico.

A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, realizada anualmente na primeira semana de fevereiro, busca ampliar o debate sobre o tema e garantir que adolescentes tenham acesso à informação e suporte adequado. “Gestantes adolescentes são um grupo de risco para a saúde mental. A fase da adolescência já é um período potencial de risco para ansiedade e depressão, e o período perinatal também é um período de risco. Imagine então quando esses dois períodos de risco se encontram", alerta Rafaela.



"Precisamos abordar essa temática, levando informações e orientações não somente aos adolescentes, mas também aos pais, professores e profissionais da saúde. Sem o apoio desses, o trabalho pode ser ineficaz", recomenda. Ela também destaca que muitas gestações na adolescência não ocorrem apenas por falta de informação, mas por fatores sociais, religiosos e culturais, que impactam a segurança das relações sexuais desses jovens.



"Achei que não teria apoio”

O medo do julgamento e a insegurança sobre o futuro foram os primeiros sentimentos que surgiram quando Nicole Gomes, aos 16 anos, descobriu que estava grávida. Como muitas adolescentes na mesma situação, ela não sabia como contar para a família e temia enfrentar tudo sozinha. “Fiquei em choque e pensei que não conseguiria dar conta. As pessoas sempre falam que uma gravidez na adolescência muda tudo, e eu tinha medo de não ter apoio”, conta.



A reação da família foi diferente do que ela imaginava. “Minha mãe ficou receosa no começo, mas me ajudou. Meu pai disse que já desconfiava e minha irmã ficou dividida entre a preocupação e a felicidade. Mas o mais difícil foi perceber que, dos muitos amigos que eu tinha, apenas uma realmente esteve ao meu lado”, relembra.

Com o passar dos meses, os desafios aumentaram. O pai do bebê se afastou, e Nicole precisou aprender a lidar com a nova rotina sem o suporte dele. "Eu queria que ele estivesse presente, mas isso não aconteceu. Além disso, as pessoas comentavam e me olhavam diferente, e isso machuca. O começo foi o mais difícil, porque eu não sabia como cuidar do meu filho. Aprendi aos poucos, mas foi um processo", diz.

Os impactos também atingiram seus estudos e a vida profissional. “Parei de estudar no começo porque tinha medo do que as pessoas falariam. Depois que meu filho nasceu, voltei aos estudos e tive que buscar empregos que me permitissem estar com ele. Meu maior receio sempre foi perder momentos importantes da infância dele”, afirma.

Hoje, com quase 20 anos e com mais maturidade, Nicole explica que a “maternidade não é fácil, principalmente no começo. É normal sentir medo e insegurança, mas aos poucos tudo melhora. Com apoio e paciência, a gente aprende e segue”.

Mais acolhimento, menos cobrança

Além das pressões emocionais e culturais, as adolescentes grávidas enfrentam barreiras sociais que tornam o período ainda mais desafiador. “A sociedade costuma responsabilizar apenas a jovem pela gravidez e ignora o papel do parceiro. Isso agrava a pressão e aumenta o risco de isolamento e abandono emocional”, alerta a psicóloga.

Para Rafaela, o acolhimento não deve ser apenas para a mãe, mas para toda a rede de apoio envolvida, incluindo os próprios adolescentes que desejam assumir a paternidade, mas enfrentam essas barreiras sociais e familiares. “Acolher essas jovens com empatia e respeito é o primeiro passo para transformar o futuro delas e dos bebês. Com suporte adequado e um olhar empático sobre as barreiras culturais e sociais, é possível enfrentar os desafios da gestação precoce de forma mais segura”, conclui.



Ainda segundo a psicóloga, a prevenção da gravidez na adolescência vai além do acesso a anticoncepcionais. É necessário criar um ambiente seguro para que os adolescentes tomem decisões com mais consciência e desenvolvam relações saudáveis.

Veja 5 formas de acolher:

1. Evite julgamentos

Frases como “você estragou sua vida” aumentam o isolamento da adolescente. Acolher sem críticas é essencial para que ela se sinta segura e tenha o suporte necessário para enfrentar a gestação.

2. Incentive o início do pré-natal

Muitas jovens escondem a gravidez por medo ou vergonha, o que pode atrasar o início do pré-natal e aumentar os riscos de complicações. Oferecer apoio emocional é essencial para que busquem atendimento médico o quanto antes.

3. Fique atento a sinais de depressão

Rejeição ao bebê, tristeza persistente ou falta de motivação podem ser sinais de depressão. Nem toda rejeição ao bebê está ligada a transtornos mentais, mas uma avaliação psicológica é fundamental para entender o contexto e oferecer suporte adequado.

4. Apoie a continuidade dos estudos

O abandono escolar é uma das consequências mais comuns da gravidez precoce, comprometendo o futuro da jovem e do bebê. Com apoio familiar e uma rede de apoio, é possível reorganizar a rotina para que ela conclua os estudos.

5. Oriente sobre os direitos disponíveis

Muitas adolescentes desconhecem que têm acesso a serviços como pré-natal gratuito pelo SUS e, em casos previstos em lei, ao aborto legal. Informar sobre esses direitos pode salvar vidas e oferecer mais segurança durante a gravidez.