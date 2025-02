Entenda a lesão que vai afastar Pedro Sampaio dos palcos no Carnaval

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O DJ e produtor Pedro Sampaio anunciou que não poderá se apresentar no Carnaval deste ano. Após ser internado por conta de uma lesão no joelho em janeiro, o cantor revelou que exames recentes mostraram um agravamento do quadro, levando sua equipe médica a antecipar a cirurgia. Com isso, todos os shows programados para a folia foram cancelados.







O acidente aconteceu em janeiro durante um festival. Ao descer de uma estrutura metálica para um degrau mais baixo, Pedro Sampaio acabou caindo no chão. Ele precisou ser carregado para fora do palco pelos dançarinos, mas retornou pouco tempo depois com o apoio dos bailarinos, sentado em uma cadeira, para finalizar a apresentação. Mesmo com o joelho imobilizado, o artista fez questão de continuar o show, embora tenha precisado abrir mão de suas tradicionais coreografias e performances animadas.







“Pelos vídeos presentes na internet, observamos um mecanismo de entorse comum que leva a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. A ruptura deste ligamento habitualmente proporciona uma instabilidade no joelho, e esta instabilidade relatada pelo paciente é que define a necessidade de cirurgia para reconstrução do ligamento. Em muitos casos, esse tipo de lesão está associado também a danos nos meniscos e cartilagens. O fato mais importante é que a dor, com poucas semanas, não é mais uma queixa do paciente, a instabilidade do joelho é que permanece levando a necessidade de cirurgia. Quando o paciente é ativo e opta por não operar a lesão do ligamento, o joelho sofre sobrecarga em outras estruturas, gerando uma série de lesões que levarão esse paciente a um quadro de artrose precoce e dor crônica no joelho”, explica o ortopedista, especialista em joelho e quadril, Isaías Chaves.





O especialista reforça que a recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, especialmente quando há danos nos meniscos, exige paciência. O tratamento geralmente começa com uma cirurgia para reconstruir e reparar as estruturas lesionadas.

"Após a operação, o paciente passa por um período de reabilitação, que pode durar de seis a nove meses. A fisioterapia é essencial nesse processo para restaurar o movimento, força muscular e equilíbrio. Com aproximadamente quatro meses o paciente já se sente plenamente recuperado, mas o tempo de cicatrização do ligamento é de no mínimo seis meses. O retorno aos hábitos da vida diária são gradativos e em último estágio o retorno total às atividades de impacto e esportes”, esclarece o médico.

