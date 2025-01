Aprender idiomas molda mentes ágeis para multitarefa

O dicionário Priberam da língua portuguesa define multitarefa como alguém capaz de realizar várias tarefas (ex.: profissional multitarefa) ou na informática trata-se de um sistema com capacidade de executar duas ou mais aplicações, ou tarefas simultaneamente. Em resumo, uma pessoa multitarefa é alguém com capacidade de alternar entre duas ou mais tarefas simultaneamente com eficácia.

O artigo AI and Language Processing: Understanding the Cognitive Effects of Bilingualism on Self-Identityde Ketty Anderson, explorou o uso de ferramentas de inteligência artificial para demonstrar como o aprendizado de idiomas traz benefícios para o desenvolvimento cognitivo, a identidade cultural e a autopercepção. A pesquisa demonstrou que o domínio de dois idiomas pode resultar em alterações nas estruturas cerebrais, particularmente no hipocampo, sendo responsável pela memória e aprendizagem com maior ativação em indivíduos bilíngues.

A pesquisa também identificou que a habilidade dos bilíngues em lidar com dois idiomas simultaneamente, fortalece a capacidade de manter o foco, realizando multitarefas de maneira mais eficiente. Essa prática, além de melhorar o controle mental, também fortalece a memória, permitindo que bilíngues realizem tarefas complexas melhor do que aqueles que falam apenas um idioma.

O artigo The Influence of Bilingualism on Cognitive Processing: A Psycholinguistic Approach de Bella Sonia Sianturi e Bernieke Anggita Ristia Damanik, examina como dominar dois ou mais idiomas impacta o funcionamento mental. Basicamente, o estudo analisou como o bilinguismo pode melhorar habilidades mentais essenciais, como atenção, memória e resolução de problemas, fortalecendo funções executivas. Isso inclui a flexibilidade mental, a capacidade de ignorar distrações e a habilidade de mudar de foco entre diferentes tarefas.

O estudo ressaltou que a prática regular de alternância entre idiomas não apenas aprimora as habilidades de linguagem, como também melhora outras capacidades cognitivas, como resolver problemas e se adaptar a novas situações. Além disso, falar mais de um idioma ajuda o cérebro a se manter flexível e a continuar aprendendo ao longo do tempo, o que pode retardar o envelhecimento mental.

Bilinguismo: impactos cognitivos e filosóficos na estrutura cerebral

O artigo Historical, Philosophical and Psychological Dimensions of Bilingualism: Cognitive and Neurological Perspectives de Alvina Chee Ying Hee e Brice Tseen Fu Lee, investiga como o bilinguismo influencia o cérebro e as capacidades mentais. O estudo destacou que falar mais de um idioma pode melhorar a flexibilidade cognitiva e o controle executivo, que são habilidades cruciais para lidar com tarefas complexas e alternar entre diferentes atividades.

O artigo também analisou que a habilidade de mudar entre idiomas não só melhora a função cerebral, como também desafia antigas teorias filosóficas, como a ideia de que mente e corpo são separados. Em suma, as descobertas da neurociência sobre o bilinguismo estão moldando debates éticos e filosóficos, especialmente no que diz respeito a melhorar capacidades mentais e a conexão entre mente e cérebro.

Bilinguismo: o poder cognitivo para a eficiência em multitarefas

(com Agência Dino)