De palavras que capturam a busca de uma rena por comida no Ártico a novas expressões que transmitem as nuances das mudanças climáticas, as línguas podem ajudar nossas mentes a viajar e nos levar a outras culturas.

Aprendemos sobre gêmeos inventando línguas secretas e pesquisadores descobrindo escritas há muito perdidas de antigas rotas comerciais.

Encontramos uma palavra Amish para desejos sutis por comida e ouvimos como os pesquisadores da Antártida desenvolvem suas próprias gírias durante seus longos e sombrios meses de isolamento.

Existem milhares de línguas no mundo, e novas continuam sendo descobertas, incluindo escritas perdidas do passado antigo.

Mas, de acordo com o Living Tongues Institute for Endangered Languages (Instituto Línguas Vivas para Idiomas Ameaçados, em tradução livre, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos dedicada à documentação de idiomas em risco de extinção), mais de 3 mil línguas estão ameaçadas e em risco de desaparecer.

Aprender, falar e apreciá-las pode ajudar a mantê-las vivas para nós e para as gerações futuras.

Aqui estão algumas das expressões mais intrigantes que aprendemos de línguas ao redor do mundo durante a produção de reportagens da BBC ao longo de 2024.

Elas estão listadas em ordem alfabética — você pode clicar em cada palavra para ler a reportagem completa por trás delas (em inglês):

Ausgeapert (Alemão alpino)

Uma palavra antiga usada em várias áreas de língua alemã dos Alpes que se refere a corpos ou artefatos antigos expostos pelo derretimento do gelo.

À medida que os efeitos do aquecimento global se instalam, ela também é usada para descrever as consequências do recuo dramático das geleiras, que estão revelando mundos perdidos nas altas montanhas e mudando nossa compreensão da história nos Alpes.

C?me ?i'k t'ê? (Sarkese)

A frase, que significa "como vai você?", vem de uma língua da ilha de Sark, uma dependência da Coroa Britânica localizada perto da costa francesa.

O sarkese tem apenas três falantes nativos restantes. É uma antiga variedade da língua normanda, que se desenvolveu quando os vikings nórdicos se estabeleceram no que hoje é a Normandia, na França, e sua língua se fundiu com a da população local.

Ealát (sami do norte)

Uma palavra quase intraduzível usada pelos pastores de renas sami do norte no Ártico, referindo-se às condições favoráveis que permitem que as renas cavem líquens nutritivos sob a neve.

O sami do norte e outras línguas sami estão intimamente ligadas ao modo de vida do povo indígena sami na Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.

Por exemplo, há mais de 300 palavras sami para neve e muitas palavras para diferentes tipos de rena (incluindo várias especificamente para "rena assustada").

Mas a linguagem está mudando, pois algumas palavras antigas relacionadas ao clima, vida selvagem e neve não são mais relevantes no clima do Ártico em rápida mudança.

Firkle (inglês da Estação de Pesquisa da Antártida)

Uma palavra usada por pesquisadores da Antártida, que significa examinar algo ou fazer zoeira.

Isolados por seis meses, cientistas na remota Estação de Pesquisa Rothera, na Ilha Adelaide da Antártida desenvolveram seu próprio sotaque e gíria.

Estudar essas mudanças ajudou linguistas a compreender melhor como as línguas humanas e os padrões de fala evoluem. Em grande escala, também fornece pistas sobre como variedades como o inglês britânico e o americano divergiram.

"Queríamos replicar, o mais próximo possível, o que aconteceu quando o Mayflower foi para a América do Norte e as pessoas a bordo ficaram isoladas por um período de tempo", diz Jonathan Harrington, professor de fonética e processamento de fala na Ludwig-Maximillians-University of Munich.

"Seis meses não é muito tempo, então vimos mudanças muito, muito pequenas. Mas descobrimos que algumas vogais mudaram."

A reportagem sobre como cientistas isolados na Antártida desenvolveram um sotaque próprio pode ser lida em português aqui.

Gluschdich (holandês da Pensilvânia, EUA)

Uma palavra que significa "Não estou com fome, mas sinto vontade de comer".

O holandês da Pensilvânia é uma língua germânica que surgiu entre os colonos nos Estados Unidos no século 18 e agora é usada principalmente pelos grupos religiosos Amish e menonita.

Apesar de ser tão culturalmente específica, também está ligada às origens de um feriado americano muito amado e amplamente difundido (ele foi retratado no filme Feitiço do Tempo, de 1993, um clássico da sessão tarde estrelado por Bill Murray): o Dia da Marmota, chamado "Grundsaudaag" em holandês da Pensilvânia.

Devido ao rápido crescimento da população Amish, a língua está de fato prosperando e crescendo.

"Como linguista e entusiasta de línguas, adoro todas as línguas. Mas há algo especial sobre a língua da minha herança, aquela que me foi falada quando eu era criança", diz Rose Fisher, uma doutoranda em linguística alemã e ciência da linguagem na Universidade Estadual da Pensilvânia, que cresceu na comunidade Amish no Condado de Lancaster, Pensilvânia.

Embora a pesquisadora agora viva em um ambiente de língua inglesa, ela acrescenta: "Adoro ouvir o holandês da Pensilvânia sendo falado ao meu redor e espero um dia estar mais perto dele e me sentir mais confortável em falá-lo novamente. Para mim, significa estar em casa."

Fisher gosta especialmente de usar palavras de sua língua nativa que simplesmente não existem em inglês – como "gluschdich".

Gwaan (patoá jamaicano)

Uma expressão de satisfação. O patoá jamaicano, também conhecido como patois ou crioulo, surgiu na Jamaica no século 17 como uma mistura de dialetos do inglês e de várias línguas africanas.

Hoje também é falado em comunidades da diáspora jamaicana ao redor do mundo – e os mais jovens estão reivindicando-o com orgulho.

"Há alegria e empolgação quando um falante de crioulo conhece outro. Eles entram neste espaço único de entendimento mútuo", diz Shawna-Kaye Tucker, professora assistente de linguística aplicada na Universidade de Toronto, Canadá.

Os jovens falantes também estão misturando o patoá com outras influências linguísticas de todo o mundo, ampliando seu desenvolvimento em alta velocidade.

Serenity Strull/ Getty Images Há mais de 300 palavras sami para neve e muitas palavras para diferentes tipos de rena - incluindo várias especificamente para 'rena assustada'

Inyeon (coreano)

Uma palavra cheia de nuances com vários significados, incluindo um tipo de relacionamento predestinado.

A palavra ocupa o centro da história no filme Vidas Passadas, de Celine Song, indicado ao Oscar no ano passado.

Como diz um dos personagens: "Significa providência ou... destino. Mas é especificamente sobre relacionamentos entre pessoas. Acho que vem do budismo e da reencarnação."

"É um inyeon se dois estranhos passarem um pelo outro na rua e suas roupas acidentalmente se tocarem. Porque significa que deve ter havido algo entre eles em suas vidas passadas."

Kalo theke aalo (bengali)

Uma frase cunhada para se referir a uma transição justa para a energia renovável – significa literalmente, "da escuridão para a esperança".

Palavras relacionadas às mudanças climáticas e à busca pela redução de emissões podem ser muito difíceis de traduzir, pois muitas vezes podem ser abstratas ou metafóricas.

Mas tradutores especializados estão encontrando maneiras criativas de criar termos significativos e ajudar negociadores e comunidades a agirem para combater o aquecimento global.

Lóng ju?n f?ng (mandarim)

Significa tornado – literalmente, "vento de dragão rodopiante". Dragões míticos em diferentes culturas, e as palavras e ditados ao redor deles, revelam como os humanos ao redor do mundo lutaram com o mundo natural, a vida selvagem e fenômenos naturais inspiradores – e deram sentido ao seu próprio lugar no universo.

A reportagem sobre a surpreendente história de 4 mil anos dos dragões pode ser lida em português aqui.

…e para começar 2025, aqui está uma expressão particularmente brilhante e vibrante da Costa Rica que esperamos que dê o tom para o ano que se inicia:

Pura vida (espanhol costarriquenho)

Refere-se a um sentimento de otimismo e uma visão exclusivamente positiva da vida.

"É absolutamente parte do caráter e da identidade costarriquenhos", diz Víctor Sánchez, professor de linguística na Universidade da Costa Rica.

Seu significado evoluiu ao longo do tempo e pode transmitir uma sensação de gratidão, de que mesmo se você estiver enfrentando dificuldades, você ainda está vivo e pode ver o lado bom das coisas.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Earth.