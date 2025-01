Durante sua participação no Big Brother Brasil 2025, o atleta Diego Hypólito emocionou o público ao falar sobre suas dificuldades com a claustrofobia, um transtorno que ele desenvolveu após enfrentar episódios de depressão. A coragem de Diego em expor sua luta trouxe luz a um problema que atinge muitas pessoas, especialmente em situações de confinamento e pressão emocional.







“A claustrofobia é mais do que um medo de espaços fechados. Muitas vezes, ela está relacionada a traumas e conflitos emocionais mal resolvidos. No método Borbolete-se, trabalhamos para identificar as raízes desse medo, ajudando o paciente a ressignificar suas experiências e a desenvolver ferramentas práticas para lidar com essas situações”, explica a psicóloga, criadora do método Borbolete-se, Daniela Cracel, falando sobre como essa abordagem terapêutica pode ser útil em casos como o de Diego.





No contexto do confinamento do BBB, Daniela destaca que o método poderia ajudar Diego a enfrentar os gatilhos da claustrofobia. “Usamos técnicas de respiração, mindfulness e terapia cognitivo-comportamental para ajudar o paciente a controlar os sintomas físicos, como taquicardia e falta de ar. Além disso, trabalhamos com um olhar existencial para que ele possa encontrar significado em seus desafios e viver com mais equilíbrio emocional.”



Segundo Daniela, a trajetória de Diego serve como exemplo para quem enfrenta transtornos emocionais. “Falar abertamente sobre suas dificuldades é um ato de coragem e um primeiro passo para a transformação. Com o suporte certo, é possível superar esses medos e viver de forma mais plena.”

