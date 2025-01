Uma reportagem noticiando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem a intenção de preparar hospitais do mundo todo para um "misterioso vírus chinês" não é recente, como sugerem publicações que acumulam mais de dois milhões de visualizações nas redes sociais desde 7 de janeiro de 2025.

A matéria foi veiculada em 15 de janeiro de 2020 e, naquele momento, a OMS fazia os primeiros alertas sobre o que veio a ser a pandemia de covid-19.

"Deveriam cancelar o Carnaval" e "Novo vírus fatal se espalha rapidamente na China "são algumas das frases que acompanham o vídeo compartilhado no Facebook, no Instagram (1,2), no TikTok e no Kwai.

"A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês", diz a apresentadora no início da gravação."Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada", informa.

Na sequência, é exibida uma reportagem sobre a descoberta de um"novo tipo de coronavírus" que, segundo se informa, até aquele momento tinha provocado a morte de uma pessoa na cidade de Wuhan, na China.

O conteúdo circula após o aumento de casos de um vírus semelhante ao da gripe, chamado HMPV, na China.

HMPV é a sigla em inglês para metapneumovírus humano e causa uma infecção leve no trato respiratório superior. Os sintomas comuns são tosse, febre e obstrução nasal, similares a muitos tipos de gripes e resfriados.

Grupos vulneráveis, como crianças pequenas, idosos e pessoas com deficiências imunológicas, podem apresentar sintomas mais graves.

A gravação viral, entretanto, não tem relação com o surto de HMPV e tampouco é recente.

Uma pesquisa por palavras-chave no YouTube exibiu o mesmo vídeo, uma reportagem da Record News, publicado em 15 de janeiro de 2020 — há cinco anos.

Nessa data, a OMS havia relatado mais um caso do então novo coronavírus fora da China. Naquele momento, o SARS-CoV-2, transmissor da covid-19, era noticiado pela imprensa (1,2,3) como um vírus desconhecido que causava uma doença pulmonar grave na cidade chinesa de Wuhan.

Posteriormente, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou emergência de saúde pública internacional para o coronavírus (1,2).

Sobre o surto de HMPV na China, o Ministério da Saúde do Brasil informou em nota que está acompanhando:"Embora o risco de uma pandemia seja considerado baixo pelos especialistas, o Ministério da Saúde salienta que é fundamental reforçar as medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias".

O Checamos já verificou outros conteúdos falsos e enganosos sobre acovid-19.

