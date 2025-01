A Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal (Ama-me), primeira Organização Não-Governamental (ONG) desta natureza no país, completa, neste mês de dezembro, uma década de existência. O objetivo da iniciativa foi dar acesso à cannabis medicinal para famílias com filhos portadores de doenças raras - em geral crianças com epilepsias de difícil controle e outras enfermidades para as quais não existe alívio na medicina tradicional. A associação conta com 513 médicos prescritores em território brasileiro - sendo que, hoje, são mais de três mil associados em 26 estados brasileiros, 60% dos quais mulheres. Os óleos produzidos pela associação são analisados por laboratórios como Ciatox, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). E, com o objetivo de estender o cuidado e aprofundar o apoio aos pacientes, no primeiro semestre de 2025, a Ama-me irá inaugurar a sua Casa de Apoio aos Pacientes, em Belo Horizonte. O espaço oferecerá tratamento gratuito para complementar o uso do óleo com profissionais das áreas de nutrição, fisioterapia, assistência social, terapia ocupacional, psicologia e sala sensorial para associados.

Transtornos de desenvolvimento

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o transtorno do espectro do autismo (TEA) são algumas das condições tratadas na Clínica Singular Clínica Singular/Divulgação

A Clínica Singular, espaço que atende crianças e adolescentes com transtornos de desenvolvimento, tem uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, psicólogos e músicos terapeutas que auxiliam o indivíduo a ter uma melhor convivência da sala de aula, participar de atividades de lazer, alfabetização e evolução da fala, bem como da autonomia. Os transtornos de neurodesenvolvimento são caracterizados pela falta de atenção, inquietação e impulsividade - os quais impactam diretamente na interação social, comunicação e memória de crianças e adolescentes. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o transtorno do espectro do autismo (TEA) são algumas das condições tratadas no espaço. Para mais informações: (31) 98629-8298, singular.multidisciplinar@gmail.com ou na nova sede, na Avenida Riacho das Pedras, 253, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



1ª Corrida Sírio Libanês

Hospital Sírio Libanês convida corredores amadores e profissionais para se exercitarem nas ruas de duas grandes cidades do país Divulgação

Em comemoração à Semana da Saúde, o Hospital Sírio Libanês convida corredores amadores e profissionais para se exercitarem nas ruas de duas grandes cidades do país. Os eventos antecedem o Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril, e são organizados pela Vega Sports - holding de negócios esportivos, em parceria com a rede hospitalar. A primeira etapa acontece em São Paulo, no dia 30 de março, com a expectativa de reunir três mil pessoas no Parque do Povo, na zona sul da cidade. Já a segunda corrida acontece uma semana depois, no dia 6 de abril, onde dois mil corredores devem se reunir na Esplanada dos Ministérios, na região do Eixo Monumental do Distrito Federal. Ambas corridas terão três tipos de distâncias: 3 km, 5 km, e 10km. As vagas para pessoas com deficiência (PCDs) são gratuitas e limitadas. Após preenchimento das vagas, o atleta poderá realizar a inscrição, mediante pagamento, no site oficial da prova. Já idosos acima de 60 anos, terão desconto de 50% sobre o valor não promocional da inscrição no kit econômico. Para mais informações: https://shre.ink/corridasiriolibanes