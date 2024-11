O mutirão também terá uma ação educativa na sala de espera, onde as pacientes receberão informações sobre o uso do DIU

A Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), em parceria com a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia (Lago), realiza neste sábado (30), das 8h às 12h, um mutirão de inserção de DIU no Ambulatório Ciências Médicas (ACM-MG). A ação tem como objetivo ampliar o acesso a métodos contraceptivos seguros, contribuindo para a saúde reprodutiva e a autonomia das mulheres.





Os procedimentos, previamente agendados pelo Sistema de Regulação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), atenderão cerca de 20 mulheres. Além de beneficiar diretamente as pacientes, o mutirão ajuda a reduzir a lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo mais agilidade no atendimento.

“Sempre acreditei na importância de oferecer às mulheres autonomia sobre suas escolhas e de facilitar o acesso a métodos contraceptivos seguros e eficazes. É gratificante saber que estamos contribuindo para mais acessibilidade e liberdade, dentro e fora da faculdade”, destaca Sarah Leal, presidente da Lago. O mutirão contará com a supervisão do professor Gabriel Campos.





O mutirão também terá uma ação educativa na sala de espera, onde as pacientes receberão informações sobre o uso do DIU, o procedimento de inserção e os cuidados pós-inserção. Essa etapa será conduzida por acadêmicos e residentes, a maioria vinculados à Maternidade Octaviano Neves, promovendo um espaço de aprendizado e conscientização.





“O ACM-MG é um espaço de aprendizado para os estudantes da Faculdade Ciências Médicas, promovendo a integração entre ensino e assistência. Somos reconhecidos como referência em saúde para a população de Belo Horizonte, atendendo à alta demanda na cidade. Atualmente existe uma lista de espera na PBH, e nossa contribuição ajuda a reduzir esse tempo”, afirma a coordenadora assistencial do ambulatório, Lucélia Costa.

