Para conscientizar a população sobre duas das doenças mais destacadas nas campanhas de saúde em outubro e novembro - os cânceres de mama e de próstata - está disponível o podcast “Sua voz é mais forte”, no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Ao longo de quase 20 episódios já publicados, médicos da equipe da Cetus Oncologia compartilham conteúdos sobre prevenção, sinais de alerta, fatores de risco, dados sobre a incidência desses tumores, entre outros temas que promovem a conscientização. O podcast faz parte da campanha do Grupo Mira S/A, cujo objetivo é inspirar força, união e resiliência, mostrando que a voz de cada indivíduo tem um impacto poderoso na luta contra essas doenças. Para mais informações: mira.bhz.br/sua-voz-e-mais-forte.

Consumir suco engorda?

A nutricionista e pós-doutora em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, Lara Natacci, explica que o ganho de peso depende de vários fatores que vão além do simples consumo de suco, como a quantidade ingerida, o modo de preparo e a adição de ingredientes. A alimentação como um todo deve ser considerada, pois nenhum alimento isoladamente tem o poder de engordar ou emagrecer. Para preparar um copo de suco, geralmente são necessárias mais frutas do que o consumo da fruta inteira, o que pode resultar em um aumento de calorias, especialmente se o suco for adoçado. Pensando em um suco pronto para o consumo, como o suco em caixinha, por exemplo, existem no mercado opções 100% suco de frutas sem adição de açúcares, que podem fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumidos em quantidades adequadas. Sendo assim, o suco, por si só, não tem a capacidade de engordar.

Doação de sangue animal

A Escola de Medicina Veterinária da UFMG iniciou a campanha “Bolsa de Sangue” para doação de sangue de animais, visando garantir um fluxo contínuo e essencial de fornecimento. O procedimento é seguro, e, ao final, o doador recebe uma consulta completa com exames de check-up, incluindo hemograma, leucograma, plaquetograma, testes rápidos, entre outros. A doação de sangue é fundamental para a manutenção dos estoques do banco de sangue, que auxilia no tratamento de animais que passarão por cirurgias complexas ou que sofrem de problemas como anemias severas e hemorragias. Para a segurança do pet doador, há alguns requisitos: idade entre um e oito anos, saúde em dia, peso mínimo de 25 kg para cães e 4,5 kg para gatos. A doação pode ser agendada pelo telefone (31) 3409-2000.