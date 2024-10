Você sabia que a Unicamp tem um cantinho que mistura medicina e nutrição em suas instalações? É o projeto MeNu, coordenado pelas professoras Ana Carolina Vasques e Caroline Capitani, do curso de nutrição da universidade, em parceria com os professores Bruno Geloneze e Lício Velloso, do curso de medicina. O objetivo do MeNu é envolver as comunidades interna e externa nas atividades e no preparo de refeições caseiras e saudáveis, por meio de técnicas do tipo hands on cooking, sob a supervisão dos especialistas da instituição. Para mais informações: @www.instagram.com/menu.unicamp/

Nona edição da Corrida Lupo ItaúPower Shopping



Corrida em Contagem

No feriado de 20 de novembro, as ruas de Contagem recebem corredores de todas as idades para a nona edição da Corrida Lupo ItaúPower Shopping. Pensada para reunir toda a família, o evento conta com modalidades planejadas para adultos e crianças, e para quem prefere diferentes níveis de desafio, tendo corridas de dois, cinco e 10 km. A largada e a chegada serão no ItaúPower Shopping, Avenida General David Sarnoff, 5160 - Contagem. As inscrições já estão abertas. Para mais informações: https://www.ticketsports.com.br/e/9-corrida-lupo-ita-power-shopping--70042

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove uma campanha de conscientização psoríase



Dia Mundial da Psoríase

Caracterizada como relativamente comum, crônica e não contagiosa, a psoríase é uma doença inflamatória da pele, que, por predisposição genética e fatores ambientais ou de comportamento, causam o aparecimento de lesões avermelhadas e que descamam. A doença afeta de três a cinco milhões de pessoas no Brasil e pode acometer todas as faixas etárias. Com o objetivo de orientar e esclarecer as dúvidas da população sobre essa dermatose, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove uma campanha de conscientização. Entre as ações está uma live no Dia Mundial da Psoríase, amanhã (29), às 19h, no Instagram @dermatologiasbd.