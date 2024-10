O dia da morte

"Nem sei quanto tempo ficamos lá na casa onde minha mãe morreu. Foram provavelmente duas ou três horas".



Nas horas que antecederam sua morte, a mãe de Marjorie se reuniu com um médico em um ambiente semelhante a um lar mantido pela Dignitas em uma área residencial de Zurique. O médico fez perguntas para confirmar que ela entendia o que estava pedindo. Para Marjorie, o tempo parou: "Minha mãe teve que tomar um medicamento para evitar vômito primeiro. O período mais curto depois do qual você pode tomar os barbitúricos é meia hora, e ela disse: ‘Certo, é meia hora’. Finalmente, o médico disse: ‘Se você tomar isso, você vai morrer’ - e ela disse: ‘Sim, sim’. Então ela teve que beber na frente deles".

Para aqueles que atenderam aos requisitos rigorosos da organização, um médico da Dignitas prescreve medicamentos que são misturados em água. A pessoa deve beber a solução na água sozinha ou ser capaz de manipular uma válvula para administrar os medicamentos por meio de uma sonda nasogástrica ou porta intravenosa. A mistura é tão amarga que primeiro é administrado um medicamento contra náusea para reduzir as chances de a pessoa vomitar antes que o medicamento letal faça efeito. Para a mãe de Marjorie, essa era uma preocupação especial:

"A pior parte para mim foi quando ela começou a passar mal porque o gosto é muito, muito amargo. Mas então ela simplesmente disse: “Estou me sentindo tonta” e a colocamos na cama. Tentamos deitá-la, mas eles disseram para mantê-la de pé por um tempo, para que os medicamentos pudessem passar por seu corpo. Depois, ela deitou-se, entrou em um sono profundo e, após 20 minutos, o médico disse: ‘Ela se foi’. Tudo aconteceu muito rápido. Ela simplesmente foi embora. Foi tranquilo, mas isso ficou comigo".



A rapidez de uma morte planejada é algo que muitos cuidadores familiares relatam. Alguns descreveram que mantiveram a dor sob controle antes da morte para se concentrarem nas necessidades do paciente ou na logística; outros relataram o alívio de que o ente querido pôde morrer do jeito que queria, com menos sofrimento do que a doença poderia acarretar.

Um aspecto singular da morte por falta de comida e bebida é que, à medida que o paciente fica mais fraco e menos consciente, os cuidadores precisam desempenhar um papel ativo para garantir que a morte ocorra como planejado - permanecendo vigilantes para mantê-lo confortável e lembrá-lo de não beber. Isso pode ser estressante tanto para os entes queridos quanto para os profissionais de saúde. Joanne relatou: "Dale deixou bem claro no início que não queria que nossos filhos estivessem aqui nos primeiros dias. Ele pensou: ‘Se as crianças vierem, possivelmente vão me pedir para mudar de ideia, para esperar’… Então, todos chegaram no oitavo dia. Isso foi um pouco difícil para eles, mas tiveram a chance de estar com o pai antes do início do fim".

As famílias geralmente descrevem esse período como significativo, porém lento. Joanne contava com a ajuda de auxiliares contratados para ficar com Dale à noite, para que ela pudesse comer sem distraí-lo e dormir o tão necessário sono: "Esses dias foram difíceis para mim porque eu sabia que estávamos chegando ao fim. Ao mesmo tempo, eu me perguntava quanto tempo mais poderia durar, porque não havia como saber - e ele tinha entrado nessa situação como alguém de boa saúde".

Para Stephanie, o dia da morte de seu pai trouxe a reconciliação. Ela foi acordada por uma ligação dizendo que ele planejava seguir com sua decisão. Quando chegaram, ele pediu desculpas por ter prejudicado a família com suas exigências de controle. Stephanie se lembra dele lhe dizendo: “Você prometeu que seguraria minha mão!” Ela respondeu: “Eu prometi, estou aqui e vou ficar, então não se preocupe.”

O irmão de Stephanie e a namorada de seu pai se despediram. Agora ela era o único membro da família que restava com o médico, que preparou a poção para seu pai tomar: "Depois de tomar o preparo, ele começou a dizer: ‘Ah, estou feliz - tive uma vida boa, meus netos são ótimos e minha filha me dá a mão. Isso é ótimo’. E bem, eu não fiquei chocada com o que vi. Senti que estava testemunhando uma morte natural - mas, por outro lado, senti a vida escorrendo por entre meus dedos; realmente vivenciei isso".

Depois de quase três quartos de hora, a morte de seu pai foi declarada. Para Stephanie, o que permanece não é a forma como seu pai morreu, mas o preço emocional de chegar lá: "Ele nos levou a um turbilhão, e não sei se ele realmente tinha o direito de nos arrastar para isso. É algo que não deveríamos fazer com as pessoas que amamos. Por outro lado, eu não gostaria que ele tivesse feito isso em segredo e, de repente, recebêssemos um telefonema… Eu teria ficado muito zangada".