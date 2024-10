Autora de “Mamma Mia”, obra de 2022 com relatos pessoais sobre o câncer de mama, a professora e escritora Sílvia Contaldo lança no próximo sábado (26), na Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 247, Savassi), às 11h, o “livro Mama Nostra”, uma coletânea de 14 crônicas sobre percepções, sentimentos, dores e apreensões provocadas pelo adoecimento por câncer de mama. Entre os textos, sete são conversas com outras mulheres que também passaram - ou estão passando - pela doença.



Sílvia enfrentou o câncer de mama e passou por duas mastectomias (remoção cirúrgica de toda a mama), em 2008 e 2021. Em meio à dor, ao medo, às mudanças e ao novo tratamento, quando já se julgava curada, a professora buscou em sua história inspiração para escrever o primeiro livro. Já no segundo os relatos foram escritos a partir de quatro provocações às participantes: o que senti quando recebi o diagnóstico; um momento difícil vivido; como percebo a doença; e o que mudou na minha vida. “Comecei a conversar com grupos de mulheres que também estavam em tratamento ou já tinham passado pelo câncer, que me fizeram pensar: vou escrever também sobre outras mulheres e continuar essa prosa”, diz.



Com ilustrações de Rubem Filho, cada crônica é breve e escrita para que o leitor sinta-se envolvido na história, como se estivesse sentado ao lado da autora ou da personagem do relato. A publicação também contém notas de rodapé que auxiliam o autor a entender referências musicais, religiosas e culturais trazidas por Sílvia.



No Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama, o que representa uma taxa ajustada de 41,89 casos por 100 mil mulheres, de acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), de 2022. Diante dos números, a campanha do Outubro Rosa destaca a importância do rastreamento e diagnóstico precoce - o qual representa 95% de chance de cura. Ainda assim, como diz a autora, o câncer de mama não conhece calendário, por isso, é essencial chamar a atenção sobre a doença, os medos, a cura e até a morte - temas presentes em “Mama Nostra”.

Serviço

• Livro: Mama Nostra

• Autora: Sílvia Contaldo

• Ilustração: Rubem Filho

• Editora: Fique Firme

• Número de páginas: 69

• Preço: R$ 45

• Onde encontrar: Livraria Quixote (Rua Fernandes Tourinho, 247, Savassi)