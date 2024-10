Dois passageiros que estavam a bordo de um trem de alta velocidade foram hospitalizados ao chegar na cidade alemã de Hamburgo, nessa quarta-feira (02/10), devido à suspeita de infecção pelo vírus de Marburg, um patógeno similar ao ebola.



A operação da estação da cidade alemã precisou ser temporariamente interrompida para que os passageiros pudessem ser isolados e encaminhados ao Centro Médico Universitário de Hamburgo, conforme informado pela prefeitura.

Os dois indivíduos foram submetidos a exames para verificar a presença do vírus Marburg, que pode causar febre alta, hemorragia, falência de órgãos e outros sintomas semelhantes ao ebola, com taxa de mortalidade podendo chegar a 88%, dependendo da cepa e do gerenciamento do caso.

Estudante de medicina

De acordo com as informações iniciais, um estudante de medicina alemão, que havia estado em Ruanda, viajou de avião do país africano para Frankfurt na manhã de quarta-feira. Ele então pegou o trem para Hamburgo. Segundo os bombeiros, ele entrou em contato com as autoridades sanitárias para informar que teve contato com alguém infectado pelo vírus Marburg. Ainda de acordo com as informações, o estudante começou a apresentar sintomas da doença durante a viagem de trem para Hamburgo.



Surto em Ruanda

O país africano enfrenta um possível surto da doença desde 27 de setembro, com 29 pessoas contaminadas e 11 mortes, incluindo profissionais de saúde. Os pacientes internados na Alemanha haviam viajado de Ruanda para Frankfurt e, em seguida, de trem para Hamburgo, informando os sintomas gripais às autoridades antes de chegar ao destino, o que levou ao isolamento do local e ao acompanhamento dos demais passageiros.

Reposta rápida

As autoridades alemãs adotaram uma postura preventiva após a experiência com a pandemia de Covid-19, respondendo rapidamente à ameaça de uma possível pandemia viral em Hamburgo. O controle rigoroso das entradas e saídas do terminal, bem como a agilidade na remoção dos passageiros suspeitos, demonstraram a capacidade de gerenciar situações de crise.

Alertas

Campanhas de conscientização foram realizadas para alertar a população sobre os sintomas e a importância de buscar atendimento médico. Apesar das medidas imediatas, há incertezas sobre a extensão da exposição ao vírus, e as autoridades pedem calma, aguardando novos testes e informações. Como precaução, o governo alemão discute reforçar os controles sanitários em suas fronteiras e ampliar as medidas de vigilância em terminais de grande circulação.

Nome alemão

O vírus recebeu o nome da cidade alemã de Marburg, onde foi identificado pela primeira vez em 1967, quando cientistas contraíram o patógeno de um macaco. Desde então, houve alguns surtos limitados em países africanos, mas a Alemanha não registra casos da doença desde aquele ano, de acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos.

Com informações da BBC