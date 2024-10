Nesta quarta-feira (2/10), os brasileiros terão a oportunidade de observar um eclipse solar parcial, evento em que a lua encobre parte do sol - um espetáculo no céu. Segundo especialistas, o fenômeno poderá ser visto em várias partes do país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, com início previsto para o fim da tarde. Em algumas cidades, até 50% do sol estará encoberto. Contudo, observar diretamente o eclipse sem os cuidados necessários pode causar danos à saúde ocular.



O médico oftalmologista especialista em cirurgia refrativa, catarata, lentes de contato e ceratocone, Tiago Cesar, explica que, ao olhar diretamente para o sol sem a proteção adequada, há risco de queimaduras na retina, condição conhecida como retinopatia solar. "Essa lesão ocorre devido à exposição aos raios UV, que são extremamente prejudiciais à retina, podendo resultar em perda permanente da visão", destaca o especialista.



Cuidados com a visão durante o eclipse solar parcial



É comum que as pessoas tentem acompanhar o eclipse a olho nu, mas isso é perigoso. Segundo Tiago Cesar, a proteção adequada é imprescindível para quem deseja observar o fenômeno. "Óculos comuns de sol não são suficientes. O recomendado é o uso de óculos específicos com filtro solar certificado ISO 12312-2, que bloqueiam a radiação ultravioleta nociva", reforça.



Além dos óculos especiais, outra alternativa segura é o uso de métodos indiretos de observação, como a projeção por pinhole. Esse método simples projeta a imagem do eclipse em uma superfície sem a necessidade de olhar diretamente para o sol. "Também é possível acompanhar o eclipse de forma segura através de transmissões online, evitando qualquer risco à saúde ocular."



Entre as práticas desaconselhadas, o especialista alerta contra o uso de chapas de radiografia, filmes fotográficos e vidros escurecidos improvisados. Esses métodos não oferecem a proteção adequada e podem aumentar o risco de danos à retina. "A segurança deve ser priorizada durante qualquer evento solar, seja utilizando óculos com filtro certificado ou adotando métodos indiretos. O importante é evitar esses danos permanentes à visão", reforça.

