O Congresso Brasileiro de Reumatologia 2024 chega à sua 41ª edição este ano e será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro, no Minascentro, em Belo Horizonte. Na ocasião, haverá atividades gratuitas para pacientes e interessados - as quais estarão concentradas nesta quarta-feira (18), das 9h às 17h, com a realização do 57º Curso de Educação em Saúde para pessoas com Doenças Crônicas, com foco nas doenças reumáticas, e com o Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos. As inscrições são limitadas a 60 pessoas.



Voltadas para pacientes, familiares e cuidadores, as ações visam abordar aspectos psicológicos, cognitivos, de comunicação, de relacionamento interpessoal, de socialização, de responsabilidade e ética do paciente e familiar.

Os eventos serão coordenados pela reumatologista Wanda Heloísa Rodrigues Ferreira, da Comissão de Relacionamento com Pacientes da SBR, e pela facilitadora Mestre em Educação, psicóloga especialista em Fibromialgia, Geralda do Nascimento Sá.





Doenças reumáticas no Brasil

Estima-se que as doenças reumáticas afetam mais de 15 milhões de brasileiros. Em geral, provocam muitas dores nos pacientes e representam uma das maiores causas de afastamento do trabalho e de aposentadorias por invalidez. Entre as principais doenças reumáticas estão:

Artrite Reumatoide

Osteoartrite/Artrose

Espondiloartrites

Artrite Psoriásica

Lombalgia

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

Fibromialgia

Osteoporose

Gota

Febre Reumática

Vasculites

Doença de Sjögren

Doença de Behçet

Esclerose Sistêmica (ES)

Cada doença tem sua característica. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença crônica e ocorre quando há uma alteração do sistema imunológico, que ataca as articulações.

Serviço

57º Curso de Educação em Saúde para pessoas com Doenças Crônicas/ Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos

Quando: 18 de setembro de 2024

Onde: Minascentro, Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte - MG

Horário: das 9h às 17h

Mias informações: https://sbr2024.sbr.org.br/57o-curso-de-educacao/