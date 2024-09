Gillian Anderson me disse que se sente "muito à vontade" para falar sobre sexo. Mesmo antes de nos encontrarmos para conversar sobre seu novo livro, Desejo, uma coletânea de fantasias sexuais femininas, já havia indícios claros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A atriz — que já foi considerada a mulher mais sexy do mundo pela revista FHM — usou um vestido coberto de vulvas em uma cerimônia de premiação, e tem uma marca de refrigerantes chamada G Spot (Ponto G).

Além disso, ela vai ser para sempre associada a discussões francas sobre atividades íntimas, depois de seu papel como terapeuta sexual na série de sucesso da Netflix Sex Education

Mas Anderson conta que até ela "teve dificuldade" de expressar em palavras sua própria fantasia sexual para o livro, conforme solicitado por seus editores.

"De repente, descrever as imagens que estavam na minha cabeça há um tempo, e a ação de fazer isso, adicionou um nível de intimidade que eu não esperava, e eu não esperava que fosse tão tímida em relação a isso."

A fantasia de Anderson está escondida entre 174 no livro que ela organizou — e que não é para os mais pudicos.

A atriz, que ficou famosa interpretando Dana Scully na série Arquivo X, e seus editores receberam 1,8 mil relatos anônimos de mulheres ao redor do mundo.

Netflix Anderson interpretou uma terapeuta sexual na série Sex Education, da Netflix

Capítulos temáticos

As cartas foram pré-selecionadas e agrupadas em 13 capítulos com títulos incluindo "Ser venerada", "Exploração", "Poder e submissão" e "Observar e ser observada".

As colaboradoras foram mantidas no anonimato, detalhando apenas sua identidade sexual, idade, renda e status de relacionamento.

A psicóloga clínica Susan Young, que leu o livro, afirma que "fantasias sexuais são um aspecto saudável e normal da expressão sexual, desde que não causem sofrimento e danos".

Elas permitem que as pessoas explorem "em um ambiente seguro, privado e controlado — suas mentes".

Algumas das fantasias em Desejo são comoventes — a mulher de luto que anseia pelo toque e lamenta a perda secundária das relações sexuais. "Eu gostaria que houvesse mais discussão sobre o luto, a perda do cônjuge e a sexualidade", ela escreve.

Outras são praticamente pastiches — uma fantasia sobre "fazer sexo bem quente, sensual e apaixonado" com o cantor e ator Harry Styles.

Uma colaboradora, cuja religião ortodoxa proíbe mulheres de subirem ao altar, fantasia sobre ter relações íntimas no altar de uma igreja abandonada.

Anderson descreve as histórias como "honestas, cruas, íntimas e belas". "Temos cartas fantasiando sobre fazer sexo com estranhos, e falando sobre ficar excitada com a ideia de voyeurismo."

"O que mais me interessou foi a satisfação e o prazer que as mulheres claramente tiveram ao escrever, o quanto isso as abriu para se entenderem mais, ao que parece. Em última análise, este não é o meu livro. Este é o livro de todas as mulheres que contribuíram."

Desejo é uma versão do século 21 de outra coleção de fantasias femininas, Meu Jardim Secreto, publicada em 1973. O livro revolucionário da jornalista Nancy Friday se tornou um best-seller global — a primeira vez que os desejos femininos se tornaram tão públicos.

Cinquenta e um anos depois de Meu Jardim Secreto, Anderson diz que ficou "surpresa" com quanta vergonha ainda existe ao falar sobre sexo e compartilhar fantasias sexuais com amigas ou parceiros.

"Eu pensava que haveria menos hoje em dia" — e foi "uma grande revelação".

Seu livro é uma tentativa de fazer com que todos nós sejamos mais francos sobre nossos desejos.

Getty Images Nancy Friday, fotografada em 1985, chamou a atenção do mundo para os desejos femininos com seu livro Meu Jardim Secreto

Ternura e romance

"O sexo e a fantasia sexual ainda são muito tabus, mesmo que tenhamos séries como Sex Education, Euphoria e Cinquenta Tons de Cinza", afirma Anderson. E há "a indústria pornográfica multibilionária", que ela diz estar "na nossa cara, nas nossas telas, nos nossos telefones o tempo todo".

Um dos relatos em Desejo pode ser traduzido assim: "Achei muito difícil entender o que realmente são minhas próprias fantasias. Muito do que acontece na pornografia é voltado para os homens, e há tantas expectativas colocadas sobre nós, mulheres, que tenho muita dificuldade de navegar entre o que realmente me excita e como acho que devo performar."

Anderson incentiva os jovens a lerem seu livro "porque há muitas versões diferentes de como o sexo pode ser, fora do que é apresentado a eles pela indústria pornográfica".

"Há muita ternura, e mulheres querendo ser vistas por si mesmas e por quem elas são, e serem cuidadas — e há muito romance também."

Young destaca uma diferença entre o desejo masculino e feminino. "As fantasias das mulheres geralmente incluem um contexto emocional ou narrativo que provavelmente difere do conteúdo mais visual e sexualmente explícito relatado pelos homens."

Segundo ela, a pornografia é "normalmente menos atraente para as mulheres, uma vez que a pornografia é normalmente gerada e focada nos desejos masculinos".

Getty Images Gillian Anderson alcançou o estrelato na série Arquivo X, contracenando com David Duchovny

Em 1973, Meu Jardim Secreto continha capítulos explícitos sobre fantasias de sexo não consensual e ilegal, incluindo um capítulo sobre fantasias de estupro.

Vivemos em uma época mais sensível e, em 2024, Anderson queria criar "um espaço seguro para as mulheres compartilharem, e para as mulheres lerem e não sentirem que precisam ser cautelosas ou ter medo do que vão encontrar de uma página para a outra".

Foi "a decisão certa" recusar "cartas que beiravam a ilegalidade, a bestialidade ou o incesto", diz ela.

Apesar desta escolha, um capítulo curto, chamado "A prisioneira", contém material que Anderson diz enveredar para "temas perigosos" — "e parecia hipócrita da nossa parte não incluí-los porque são fantasias que as mulheres têm".

Young afirma que estes tipos de fantasia "sobre dominação intensa, submissão, atos violentos e/ou até mesmo não consensuais não têm a intenção de serem postos em prática".

"Elas oferecem um espaço seguro para explorar interesses e desejos que são considerados tabus, perigosos ou socialmente inaceitáveis."

Para Anderson, o fundamental é que nas fantasias a mulher "está no comando, ela pode decidir com quem, quando, onde, quanto, com que frequência, quando parar, quando continuar".

"Então parece uma admissão e revelação que empoderam, em vez de algo que está sob o controle de outra pessoa."

A estrela de 56 anos, que está no auge, lembra que "um número razoável" de personagens que interpretou ensinaram a ela sobre sexo e sexualidade. Para ela, é "vital" entender a vida interior, os desejos e as fantasias destas mulheres, a fim de compreender "o que as motiva".

Não temos tempo para entrar no que isso significou para sua preparação para papéis como a senhorita Havishamem, de Grandes Esperanças, ou Emily Maitlis, de A Grande Entrevista, filme indicado ao Emmy, uma dramatização da polêmica entrevista do príncipe Andrew, da família real britânica, ao programa Newsnight, da BBC.

Mas ela me diz com firmeza que, no que diz respeito ao seu papel em The Crown, ela "não pensou nas fantasias sexuais de Margaret Thatcher".

BBC Gillian Anderson conversou com Katie Razzall, editora de cultura da BBC

Pessoalmente, Anderson é simplesmente uma estrela: radiante. Algumas das mulheres anônimas em seu livro lutam com a imagem corporal — e não se sentem desejáveis.

Até mesmo a atriz admite ter "passado por períodos em que me atingiu com força o fato de que eu também estava envelhecendo".

"Quando estou diante das câmeras, certamente há momentos... em que vejo o produto final e penso: 'Ai, meu Deus, é realmente assim que eu sou?"

Sua filosofia é lembrar que "esta será a minha aparência mais jovem daqui para frente, portanto, é melhor aceitá-la".

Algumas de suas colegas recorrem à cirurgia plástica. "Eu ainda não fiz isso", diz ela. "Mas em algum momento, quem sabe?"

Ela terminou recentemente de filmar um faroeste de época protagonizado por mulheres para a Netflix, chamado The Abandons. Anderson interpreta uma baronesa da mineração, uma das duas "matriarcas que duelam", contracenando com Lena Headey (Game of Thrones).

"Eu sou dona da cidade... Esta é a minha cidade. Eu digo isso muito, enquanto caminho pelo meio da cidade", ela sorri.

Quando nos conhecemos, Anderson parecia britânica, mas com frequência, em entrevistas e em seu feed do Instagram, seu sotaque é americano.

Ela nasceu nos EUA, mas vive na Grã-Bretanha há décadas.

"Minhas células são americanas, mas minha alma é britânica", declara.

Seu próximo papel é um drama do Channel 4 que ela está prestes a começar a filmar em Belfast. Seu sotaque da Irlanda do Norte também "não é ruim, na verdade", acrescenta ela.

Mas antes disso, há uma turnê de divulgação do livro pela frente. E a pergunta óbvia, feita não apenas por mim, presumo: ela pode dar alguma pista sobre qual fantasia é a dela?

"De jeito nenhum", ela ri. Assim como as outras, "a minha vai permanecer anônima".