Sétima edição do Retiro BurnOff Presencial já tem data marcada. Entre 20 e 22 de setembro, no Espaço Orchestra do Silêncio, em Joanópolis, São Paulo

Retiro produtivo

A sétima edição do Retiro BurnOff Presencial já tem data marcada. Entre 20 e 22 de setembro, no Espaço Orchestra do Silêncio, em Joanópolis, São Paulo, a psicóloga Bianca Solléro promove dias de respiro, mindset cíclico e atividades práticas de autoconhecimento para munir os participantes de ferramentas estratégicas para ajudá-los a sair do modus operandi burnout. As inscrições já estão abertas , sendo 26 vagas disponíveis. “É possível aproveitar melhor o tempo das nossas tarefas, das coisas que temos para fazer, dessa intenção de regeneração para que possamos ser mais produtivos e com saúde mental", afirma Bianca.

• Para mais informações: https://biancasollero.com.br/

Curso de Capacitação de Socorristas em Saúde Mental Freepik

Capacitação de socorristas

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz abre, em 2 de outubro, uma nova turma do curso de Capacitação de Socorristas em Saúde Mental, voltado a profissionais interessados em aprender a identificar e apoiar situações de conflito causadas por transtornos mentais. Nesta segunda edição, as aulas on-line terão duração de seis semanas, com carga horária de 18 horas, distribuídas em seis encontros entre 2 de outubro e 6 de novembro. Com a capacitação, os alunos conseguirão compreender os principais transtornos mentais, seus impactos, sinais e sintomas relevantes para identificação, além de estratégias direcionadas para o autocuidado e o acolhimento de pessoas em situação de sofrimento ou crise. Divididas em quatro módulos de aprendizado, as atividades serão ministradas por médicos do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e especialistas convidados.

• Para mais informações: https://ensino.hospitaloswaldocruz.org.br/extensao/

A Opy Health, em parceria com o Instituto Opy, lança a série de vídeos "Saúde em Movimento" Freepik



Alongamento e postura

A Opy Health, em parceria com o Instituto Opy, lança a série de vídeos “Saúde em Movimento”, como parte do projeto de melhoria do letramento em saúde para os colaboradores das quatro operações hospitalares da companhia. A série tem como objetivo oferecer dicas de exercícios e adequações posturais para aliviar a tensão do dia a dia e prevenir lesões musculares. Os vídeos serão postados na rede de comunicação interna, publicados nos perfis do Instagram das instituições e ficarão disponíveis no canal do Youtube da Opy Health, para o público externo. O primeiro vídeo já está disponível e explica como deve ser realizado o alongamento de braços.

• Mais informações: https://www.youtube.com/@opyhealth516/videos