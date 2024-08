Em um marco histórico para o Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em junho, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Essa decisão, que representou um avanço significativo nas políticas de drogas do país, levantou dúvidas sobre o interesse dos brasileiros pelo tema. Mas será que as pessoas estão interessadas na cannabis para uso recreativo ou medicinal? Um estudo realizado pela Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, revelou algumas tendências.







Em maio de 2024, foram registradas 459.480 pesquisas com palavras-chave relacionadas à “maconha”, uma queda de 40,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Por outro lado, termos relacionados ao “canabidiol” – uma substância química da planta Cannabis sativa, indicada para o tratamento de condições como Alzheimer, Parkinson, dores crônicas e problemas de saúde mental – contaram com 319.510 buscas no mesmo mês, registrando um aumento de 24,9%.

Entre as pesquisas mais realizadas quanto ao uso medicinal da cannabis, algumas chamam a atenção. “Remédio à base de canabidiol” registrou um aumento de 1.300% nas pesquisas, “lista de doenças tratadas com canabidiol” (+661,9%), “canabidiol e alzheimer” (+600%), “canabidiol convulsão” (+350%), “parkinson canabidiol” (+250%), “pomada com canabidiol” (+250%), “canabidiol para dores articulares” (+182.4%), “canabidiol no autismo” (+90.9%), “uso medicinal do canabidiol” (+84.6%) e “canabidiol no autismo” (+90.9%).

Leia: Cisgênero, transgênero, intersexo; entenda termos





De acordo com o líder de marketing da Semrush no Brasil, Erich Casagrande, esses dados indicam uma mudança de foco na população brasileira, com um interesse crescente pela utilização medicinal da cannabis. “A diminuição nas pesquisas relacionadas à maconha, associada ao aumento no interesse pelo canabidiol, sugere que os brasileiros estão cada vez mais buscando alternativas terapêuticas e estão interessados nos benefícios medicinais da planta. Essa tendência pode refletir uma maior conscientização sobre o uso e, principalmente, ditar tendências de novos ou mais produtos que atendam essa demanda no futuro."

O estudo utilizou a ferramenta Keyword Magic Tool da Semrush, que oferece insights sobre as tendências de pesquisa e o comportamento dos usuários. “Ao monitorar as buscas na internet realizadas pela população nacional ao longo do último ano, conseguimos analisar de maneira precisa quantas pessoas estão pesquisando por determinadas palavras-chave. Isso nos permite entender melhor as preocupações e interesses da sociedade”, explica Erich Casagrande.

Leia: Doping no esporte: entidade lança cartilha e desmistifica o assunto







Ranking dos termos mais pesquisados relacionados à “maconha” no último ano (média mensal):





Maconha: 114.038

Folha de maconha: 19.069

STF maconha: 18.306

Efeitos da maconha: 10.685

Pé de maconha: 10.054

Folha da maconha: 10.000

Legalização da maconha: 7.685

Foto de maconha: 7.246

Sementes de maconha: 7.062

Fotos de maconha: 6.469







Ranking dos termos mais pesquisados relacionados ao “canabidiol” no último ano (média mensal):





Canabidiol: 70.077

Canabidiol preço: 20.446

Canabidiol para que serve: 15.923

Óleo de canabidiol: 6.262

O que é canabidiol: 3.654

Canabidiol prati donaduzzi: 3.038

Canabidiol efeitos colaterais: 2.608

Canabidiol 20mg/ml: 2.515

Cbd canabidiol: 2.454

Canabidiol para ansiedade: 2.108





Esses dados revelam uma transição interessante no comportamento dos usuários, que, segundo Erich Casagrande, pode ser influenciada tanto por mudanças legais quanto por um maior acesso à informação sobre os usos medicinais da cannabis.