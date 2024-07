Os vários dados coletados no processo ficam armazenados no sistema e, podem ser utilizados para a equipe de gestão para aprimorar o fluxo de trabalho

Em funcionamento desde o mês passado, o sistema UNote foi criado pela equipe da coordenação médica da radiologia da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA), em Belo Horizonte, afim de acelerar os processos que envolvem o diagnóstico e o manejo dos pacientes com achados críticos do Sistema Único de Saúde (SUS). Direcionado a comunicação efetiva entre os médicos da FHSFA, o sistema é coordenado pelos radiologistas Túlio Bernardino e Pedro Tito.

Segundo Túlio, desde a implantação, há pouco mais de um mês, já foram feitos mais de 40 achados críticos nos exames de tomografia, incluindo comunicado de achados em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtica aguda e em casos cirúrgicos, como obstrução intestinal neoplásica.







Como funciona?

Primeiramente, ao identificar um achado relevante nos exames de imagem, a equipe de radiologia cria uma notificação pelo sistema que é imediatamente direcionado ao médico que está acompanhando o paciente. Ao entrar no sistema UNote, o profissional tem acesso às principais informações do achado crítico identificado no exame, com visualização da seleção de imagens direcionadas.



Os vários dados coletados no processo, inclusive relacionado ao momento do envio e da visualização, ficam armazenados no sistema e, podem ser utilizados para a equipe de gestão para aprimorar o fluxo de trabalho. Dessa forma, o uso do sistema UNote garante a comunicação rápida e efetiva entre a equipe de radiologia e o corpo clínico, pilar essencial no manejo e no cuidado do paciente crítico.





"A Fundação percebeu o aumento do vínculo de comunicação entre os médicos envolvidos no processo, além do aumento de comunicação efetiva entre os mesmos”, diz Túlio que explica ainda que “a capacidade de rastreabilidade por parte da gestão da equipe em todas as etapas envolvidas no processo de atendimento dos pacientes é total e muito eficaz. Dessa forma, há a capacidade de identificar e de diagnosticar problemas na comunicação em tempo real e, com isso, propor intervenções estratégicas para mitigar as eventuais dificuldades no processo”, complementa.