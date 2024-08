O sexo foi construído como algo fantasioso no imaginário público. Em cenas de filme, por exemplo, é comum o desenvolvimento romantizado de relações íntimas, nas quais ambos os personagens alcançam o prazer simultaneamente. No contexto do Dia do Orgasmo, nesta quarta-feira (31/7), nota-se que a realidade é outra: a taxa de mulheres que atingem o clímax varia entre 46% e 58%, a depender da idade.





Estudo publicado pelo Journal of Sexual Medicine, em julho deste ano, ressalta o desequilíbrio em relação ao prazer masculino: cerca de 70% a 85% dos homens têm um orgasmo no sexo. Para a psicóloga, especialista em sexualidade, Fer Purificação, a falta de autoconhecimento e comunicação com parceiros provoca a inibição de mulheres.





“Se a mulher não entender o próprio corpo, terá transas medíocres. O grande barato é saber o que seu corpo deseja e dividir com o outro. Tirando isso, é só mais uma transa fadada ao fracasso”, disse em entrevista ao podcast Acompanhadas, produzido pela plataforma de acompanhantes Fatal Model.





A pesquisa Prazer Feminino, conduzida pela Hibou, aponta que 79% das mulheres já fingiram orgasmos. Entre as justificativas, estão a vontade de terminar o sexo, agradar o parceiro, evitar explicações ou constrangimentos. Para contornar a frustração, recorrem à masturbação para atingir o prazer.

Leia: Orgasmo masculino e feminino: descubra as nuances e diferenças do prazer





Segundo a psicóloga sexual Tatí Presser, a descoberta sexual na juventude foi essencial para o autoconhecimento. “Para mim, era difícil chegar ao orgasmo. Fui atrás de experiências, indo a clubes de swing, transando com várias pessoas. Se eu pudesse aconselhar todas as pessoas a fazer alguma coisa, é pirar com a sexualidade por um tempo. Você vai se entender como pessoa”, aconselhou durante o Acompanhadas.





Nina Sag, porta-voz da Fatal Model e especialista em sexualidade, compartilha dicas para intensificar a experiência do orgasmo:





- Exploração do corpo: conhecer o próprio corpo é importante para estimular o prazer. Experimente diferentes tipos de toque, pressão e ritmo em várias partes do corpo, não apenas nas zonas erógenas. Isso pode ajudar a aumentar a excitação e a sensibilidade.

Leia: Dia do Orgasmo: mulheres devem se conhecer mais para chegar lá

- Aumento da conexão emocional: criar um ambiente íntimo e seguro pode impulsionar as experiências sexuais. Se estiver com um (a) parceiro (a), estabeleça uma conexão emocional significativa, seja amor, admiração ou desejo. A comunicação aberta sobre desejos e fantasias também faz toda a diferença, pois aumenta a intimidade e leva a orgasmos mais intensos.

- Controle da respiração e do relaxamento: a respiração profunda e consciente pode amplificar a sensação. Experimente técnicas, como inspirar lentamente pelo nariz e expirar pela boca, além de relaxar os músculos do corpo. Isso ajuda a liberar tensão e aumenta a percepção das sensações, contribuindo para um orgasmo mais proveitoso.