Gripe aviária é transmitida pela ingestão ou inalação do vírus presente nas fezes e secreções (corrimento nasal, espirro, tosse) das aves infectadas.

Um homem infectado com a gripe aviária H5N2, um paciente no México, considerado o primeiro caso confirmado de infecção humana por esse tipo de vírus, na verdade morreu de causas multifatoriais, segundo informou a Organização Mundial da Saúde (OMS), na última sexta-feira (7). No entanto, é importante ficar atento aos sintomas dessa variante.

O vírus H5N2 é um tipo de vírus de influenza aviária também conhecido como gripe aviária. Ele é altamente contagioso entre aves e pode causar doenças graves e morte em aves domésticas e selvagens.

Abaixo estão alguns fatos importantes sobre o vírus H5N2:

TRANSMISSÃO

O vírus se espalha principalmente através do contato direto com aves infectadas, mas também pode ser transmitido através de contato com fezes, secreções nasais e materiais contaminados.

SINTOMAS

Em aves podem incluir:

Letargia

Falta de apetite

Diarreia

Dificuldade respiratória

Inchaço das pernas e cabeça

Morte súbita

Leia também: OMS confirma primeira morte humana no mundo pela gripe aviaria

RISCO PARA HUMANOS



O vírus H5N2 é considerado de baixo risco para a maioria dos humanos. No entanto, a transmissão para humanos é possível, e os sintomas podem incluir:

Febre

Tosse

Dor de garganta

Dor de cabeça

Dor muscular

PREVENÇÃO

As medidas de prevenção incluem:

Evitar o contato com aves selvagens

Lavar as mãos com água e sabão após o contato com aves

Não tocar em aves doentes ou mortas

Manter as aves de criação em áreas fechadas e seguras