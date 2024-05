"Não só queremos que você ria alto dos 30 finalistas deste ano, mas também queremos dar a um sortudo vencedor £ 100 em dinheiro [o equivalente a R$ 645]", diz o site da Comedy Pet Awards, concurso que premia anualmente as fotos mais engraçadas de animaizinhos de estimação. Os interessados devem votar até o dia 2 de junho. O anúncio do vencedor acontece no dia 6 do mesmo mês.

No ano passado, foram sete categorias para votação, sendo que a foto "A life changing event" (Um evento de mudança de vida) venceu a votação geral e a categoria especial para gatos "Meus gatinhos. Alex é o tímido. Max é o brincalhão. Juntos, eles formam uma dupla fofa. Eu me diverti mais tirando fotos desses dois personagens do que durante minhas viagens mais aventureiras para fotografar a vida selvagem", diz a legenda da foto campeã de 2023.

'A life changing event' Michel Zoghzoghi/ Comedy Pet Awards

“Através do Comedy Pets, queremos promover uma consciência positiva sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição incrível e valiosa que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas”, contam os fundadores da também Comedy Wildlife Photography Awards.

A galeria dos finalistas deste ano integram uma diversidade de animais. Tem gatos, cachorros, tartaruga, cavalo e até um hamster muito fotogênico. Confira a galeria e escolha o mais engraçado: