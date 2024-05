A tradicional corrida Encontro Delas chega à 25ª edição com recorde de inscrições e promete uma grande

festa, nos dias 4 e 5 de maio, na Lagoa Seca do Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



No sábado, 4 de maio, será a entrega do kit atleta e o Day Care, das 9h às 16h. Nesse dia, o público vai

aproveitar diversas atividades oferecidas na arena.

A corrida será no domingo, dia 5, com uma programação extensa, das 7h às 12h. Nesta edição, serão três modalidades: corrida de 5km e 10km, com largada às 8h; e caminhada de 2km, com largada

às 9h30.



Participam da prova 1.800 mulheres, mas o público estimado nos dois dias ultrapassa seis mil pessoas. A expectativa é que seja um grande encontro para toda a família, com diversão garantida para adultos, crianças e, até mesmo pets.



A 25ª Encontro Delas CAIXA é patrocinada pela CAIXA, Unimed-BH, Epa, Eurovit, TFSports e Track &

Field. Conta com o apoio de Del Maipo, 3 Corações, MM Aluguel de Carros, Colégio Santo Agostinho,

Oncoclínicas, Delícias do Trigo, Quatree, Solutions Gestão de Seguros, Village Kids, Wizard, Gatorade,

Anjos da Guarda e Mocca.

A promoção é do jornal Estado de Minas, TV Alterosa e Light FM.

Realização: Encontro e TBH Esportes.

Brindes

O kit Encontro Delas é um dos atrativos da corrida.



A cada edição, as atletas recebem uma bag diferenciada, recheada de brindes, além de uma camisa exclusiva de alta qualidade. Na 25ª Encontro Delas CAIXA, o kit está ainda mais especial: a bag, feita de tecido rústico com textura leve, tem alça comprida e mosquetões de metal. A camisa, pela segunda vez consecutiva, é da Track&Field, cobiçada grife esportiva.





Serviço

25ª Corrida Encontro Delas CAIXA



Retirada do kit e Day Care



Data: 4 de maio de 2024

Horário: 9h às 16h



Local: Arena Encontro Delas - Lagoa Seca do Belvedere, Rua Juvenal Senra.



ATENÇÃO: a bag deverá ser retirada na arena. A camisa deverá ser retirada – primeiramente - na loja Track & Field do Belvedere: Rua Modesto Araújo de Carvalho, 652.



Corrida e Caminhada

Data: 5 de maio de 2024 (domingo)



Horário da largada: Corrida 5km e 10km: 8h e Caminhada 2km: 9h30



Inscrições: pelo site: http://www.encontrodelas.com.br/ R$150,00 (3º lote)



Local: Lagoa Seca – Belvedere – Rua Juvenal Senra