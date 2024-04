Embora a incontinência urinária possa ser um desafio, ela não precisa limitar a qualidade de vida das mulheres. Com tratamentos eficazes, medidas preventivas e o suporte dos produtos adequados, é possível viver bem

A incontinência urinária é um problema comum, estima-se que no mundo, mais de 200 milhões de pessoas tenham a condição. Caracterizada pela perda involuntária de urina, ela pode se manifestar de diferentes formas, desde pequenos escapes até fluxos mais intensos. No entanto, é importante destacar que existem opções eficazes para tratar e gerenciar esse problema.

Para muitas mulheres, os escapes podem parecer um obstáculo para uma vida plena e ativa, porém, com os tratamentos certos, medidas preventivas adequadas e o uso de produtos corretos, é possível viver de forma confortável e sem limitações.

É importante entender que existem diversas opções de tratamento disponíveis para melhorar a qualidade de vida de quem tem a condição e buscar ajuda médica é o primeiro passo importante.

A fisioterapia pélvica

Um dos métodos mais comuns de tratamento é a fisioterapia pélvica, que fortalece os músculos do assoalho pélvico e melhora o controle da bexiga. Além disso, há também medicamentos e procedimentos cirúrgicos disponíveis para casos mais graves.

“Grande parte das mulheres perdem urina em atividades de esforço, como tosses, espirros e risadas. A pelve feminina é o suporte de órgãos como a bexiga, quando esse assoalho pélvico apresenta alguma fraqueza, os órgãos mobilizam e então ocorre a perda de urina. Por isso, um dos principais tratamentos é o fortalecimento dessa região por meio da fisioterapia, mas também há outras formas de melhorar esse suporte com o uso de laser, radiofrequências e cirurgias", esclarece a uroginecologista Lilian Fiorelli.

Investir na saúde do assoalho pélvico não apenas melhora a incontinência urinária, mas também pode prevenir outras complicações. Portanto, buscar um tratamento adequado é benéfico para promover a saúde física e o bem-estar geral das mulheres.

A prevenção

A prevenção também desempenha um papel crucial na gestão da incontinência urinária. Manter o peso saudável, praticar exercícios regularmente, evitar o consumo excessivo de cafeína, não tomar líquidos antes de dormir e adotar técnicas de controle da bexiga são medidas importantes para reduzir os sintomas.

“Existem diversos fatores de risco, um exemplo é o tabagismo que pode enfraquecer essa área pélvica de suporte, por isso, cessar o fumo é uma forma de prevenção. O uso de hormônios, principalmente na menopausa, também pode prevenir a incontinência urinária em mulheres maduras.” completa Lilian Fiorelli.

Roupas íntimas descartáveis

Outra grande aliada são as roupas íntimas descartáveis, que desempenham um papel fundamental na vida das mulheres que lidam com incontinência urinária, proporcionando não apenas conforto, mas também confiança e segurança em suas atividades diárias.

Os produtos são projetados especificamente para absorver escapes de urina, evitando vazamentos e mantendo a pele seca e protegida. Além disso, modelos discretos permitem que as mulheres se sintam à vontade em qualquer situação, seja no trabalho, durante a prática de exercícios ou em momentos de lazer.

Com a utilização das roupas íntimas descartáveis, as mulheres podem manter sua independência e qualidade de vida, enfrentando os desafios da incontinência urinária com confiança.

"Temos o compromisso contínuo de proporcionar conforto, segurança e bem-estar para todas as mulheres, especialmente aquelas que enfrentam desafios como a incontinência urinária. Reconhecemos que a mulher madura deseja viver uma vida ativa e plena, sem que a condição seja um obstáculo em sua rotina. É por isso que nossos produtos são desenvolvidos e pensados especificamente para atender às necessidades dessa mulher, oferecendo soluções eficazes que proporcionam confiança e conforto em cada momento do dia." diz Marisa Cazassa, gerente executiva de marketing, da Kimberly-Clark no Brasil.

Embora a incontinência urinária possa ser um desafio, ela não precisa limitar a qualidade de vida das mulheres. Com tratamentos eficazes, medidas preventivas e o suporte dos produtos adequados, é possível viver plenamente, mantendo uma vida ativa e tranquila.