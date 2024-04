Nesta sexta-feira (12/4), é celebrado o Dia do Obstetra, uma data que destaca a importância vital desses profissionais na saúde materna e no cuidado com a vida que está por nascer. Os médicos, enfermeiros e outros profissionais especializados na obstetrícia desempenham um papel crucial em todas as fases da gravidez, desde o pré-natal até o parto e o pós-parto, garantindo o bem-estar da mãe e do bebê em cada etapa do processo.

Com formação especializada em obstetrícia, esses profissionais dedicam suas vidas ao cuidado das gestantes, realizando exames, acompanhando o desenvolvimento fetal, oferecendo orientações sobre a saúde da gestante e do feto, e intervindo quando necessário para garantir uma gravidez saudável e um parto seguro.

“A importância do médico obstetra vai além do aspecto clínico. Nosso papel acaba por nos tornar também confidentes, conselheiros e apoio emocional para as mulheres durante a jornada da maternidade. As habilidades técnicas aliadas à sensibilidade e empatia fazem toda a diferença, proporcionando às gestantes tranquilidade e confiança em um momento tão especial e delicado”, explica a médica ginecologista e obstetra, parceira da DKT South America, empresa especializada em planejamento familiar, Anucha Schindler.

Além do acompanhamento durante a gravidez, os médicos obstetras também são responsáveis por conduzir o parto, seja ele normal ou cesárea, sempre priorizando a segurança e o bem-estar da mãe e do bebê. Sua expertise e treinamento os capacitam a lidar com situações complexas e emergências obstétricas, tomando as medidas necessárias para preservar a vida e a saúde de ambos.“Além disso, é possível investigar quando alguma coisa não vai bem e buscar promover a melhor assistência possível para aquela mãe e para aquele ou aqueles bebês”.

A especialista ressalta que o obstetra é o profissional que cuida de duas ou mais vidas durante nove meses, e que graças a ele é possível ter um pré-natal e um parto adequados e respeitosos, com tudo de melhor para mãe e para o bebê.