A Páscoa passou e tem muitos pais preocupados com a quantidade de chocolate ingerida pelos filhos na data. Afinal, é difícil resistir a um docinho, principalmente quando se tem o exemplo em casa. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças até dois anos não consumam açúcares, pois isso pode comprometer a saúde e hábitos alimentares. Após essa idade, é possível comer com moderação. De acordo com o dentista do Instituto de Especialidades Pediátricas (IEP), do Grupo Prontobaby, Sergio Pinto, o consumo moderado pode até trazer benefícios para a saúde.

“Ele contém antioxidantes, avonóides e outros compostos que podem ter efeitos positivos, como melhorar o humor, proteger o coração e até mesmo ajudar na saúde cerebral. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois também pode ser rico em calorias, gordura e açúcar, o que leva ao ganho de peso e outros problemas de saúde, se consumido em excesso. Optar por chocolate com alto teor de cacau e baixo açúcar é geralmente uma escolha mais saudável”, pontua o odontologista bucomaxilo.

Quando se trata da saúde bucal das crianças, é preciso se atentar na higiene bucal, uma vez que o alimento pode influenciar no aparecimento de cárie dentária e no acúmulo de placa bacteriana, por exemplo. “Ao consumi-lo, o doce fornece um substrato para as bactérias bucais que metabolizam os açúcares e produzem ácidos que corroem o esmalte dos dentes. Com o tempo, a exposição repetida aos ácidos pode levar à formação de cavidades, conhecidas como cáries”, explica o especialista.

Se a criança comeu mais chocolate do que o recomendado nesta Páscoa, é importante que os pais tomem medidas adicionais para garantir uma boa saúde bucal, como alerta o odontologista. “É importante que você incentive a escovação cuidadosa dos dentes logo após o consumo do chocolate, enfatize o uso regular de fio dental, limite o consumo de açúcar em geral e agende uma consulta com o dentista para uma avaliação e orientações adicionais. Seguindo essas orientações, os pais podem ajudar a proteger os dentes de seus filhos e minimizar os possíveis impactos negativos”, comenta.

O especialista esclarece as cinco principais dúvidas sobre o assunto:

Os pais devem dar preferência a algum chocolate específico para as crianças?

Sim, os pais devem dar preferência a determinados tipos de chocolate, como aqueles com menor teor de açúcar ou com maior percentual de cacau e os chocolates zero açúcar. Eles reduzem o risco de cárie, quando comparado ao chocolate normal, têm menor impacto no índice glicêmico e, geralmente, contêm mais antioxidantes e avonoides, que podem ter benefícios para a saúde, como a proteção contra doenças cardíacas e a melhoria da função cerebral. No entanto, é importante lembrar que, mesmo os chocolates com menor teor de açúcar ou com maior percentual de cacau, ainda são alimentos calóricos e devem ser consumidos com moderação. Além disso, os pais devem incentivar uma boa higiene bucal, como escovação dos dentes após o consumo de chocolate, independentemente do tipo escolhido.

Quanto mais amargo o chocolate, melhor?

Não necessariamente. Embora o chocolate amargo, com maior teor de cacau, possa oferecer alguns benefícios para a saúde, como explicado acima, isso não significa que seja melhor para todos. O sabor do chocolate amargo costuma ser mais intenso e menos doce do que o chocolate ao leite, o que pode não agradar a todos os paladares, especialmente das crianças. Portanto, a escolha entre o chocolate amargo e outras variedades depende das preferências individuais de sabor e das necessidades específicas de saúde de cada pessoa. O mais importante é consumir chocolate com moderação e como parte de uma dieta equilibrada.

É importante escovar os dentes logo após o consumo de doces?

Sim, escovar os dentes imediatamente após o consumo de doces pode ajudar a remover os resíduos de alimentos e interromper o processo de formação de ácidos, ajudando a proteger os dentes contra cáries e outros problemas de saúde bucal. Para incentivar os filhos a terem essa prática, os pais podem adotar algumas estratégias, como criar uma rotina de escovação, escolher uma escova e pasta atrativas, oferecer recompensas e fazer elogios, educar sobre os benefícios. “Incentivar a escovação dos dentes após o consumo de doces desde cedo pode ajudar a estabelecer hábitos de higiene bucal saudáveis que podem durar a vida toda”, afirma.

Chocolate estimula a sensibilidade dentária?

O chocolate em si não é uma causa direta de sensibilidade dentária, mas certos fatores relacionados ao seu consumo podem contribuir para o problema em pessoas predispostas. Por exemplo, o alto teor de açúcar pode alimentar as bactérias bucais, levando à formação de placa e cáries, pela formação de ácidos que podem corroer o esmalte dentário gerando sensibilidade.

O açúcar faz mal, igualmente, para os dentes de leite e os permanentes?

O açúcar pode causar danos tanto aos dentes de leite quanto aos permanentes. Os dentes de leite são mais suscetíveis a cáries e outros problemas dentários causados pelo açúcar, pois têm um esmalte mais novo e menos mineralizado do que os permanentes. Além disso, as crianças podem ter hábitos alimentares menos saudáveis e práticas de higiene bucal menos eficazes do que os adultos, o que aumenta o risco de desenvolver cáries nos dentes de leite.