A Associação de Prevenção do Câncer na Mulher (Asprecam) realiza no próximo domingo (7/4), Dia Mundial da Saúde, o Circuito Vida - corrida com propósito de conscientizar o público acerca da importância do autocuidado e prevenção ao câncer de mama. O evento será realizado no Parque Juscelino Kubitschek, a partir das 8h. Interessados em comprar o kit no site têm até hoje (1/4) para adqui-los, ou ir presencialmente no local de entrega nos dias cinco ou seis.

Mais do que uma simples atividade esportiva, o evento é uma celebração dos 40 anos de atuação da Asprecam, que lidera o Movimento Mamamiga pela Vida e, sobretudo, da vida das mulheres, do autocuidado e da solidariedade.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O que representa a maior causa de mortalidade por câncer no público feminino.

Para Mônica Bessa, presidente da Asprecam, é fundamental falar em medidas preventivas já que muitos casos podem ser evitados. “O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Estudos mostram que a conscientização e o autocuidado podem reduzir a incidência e a mortes. Por isso, usamos o dia da saúde para celebrar essa possibilidade, educando a sociedade”, explica.

Para promover uma experiência estimulante, o Circuito Vida oferecerá uma programação variada, com corrida de 5km e caminhada de 3km. Além disso, serão realizados check-ups médicos, alongamentos, aulas de dança, oficinas de arteterapia, práticas de meditação e muito mais. Segundo a presidente da Asprecam, a proposta é que o momento seja um momento de lazer em saúde e um convite para cuidar de si mesmo e se conectar com práticas que alimentam o corpo, a mente e o espírito.

A conscientização do público sobre a importância do autocuidado não se detém apenas ao câncer. Na ocasião, haverá orientação sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT's), como a diabetes e hipertensão. Os participantes terão, ainda, a oportunidade de contribuir com a manutenção do Programa Dedicação - que oferece apoio para mulheres diagnosticadas com câncer de mama, desde o diagnóstico até o final do tratamento, na rede Sistema Único de Saúde (SUS).

Para manter o custeio, a Asprecam depende de colaboração e organiza, periodicamente, eventos. Nesse sentido, a corrida tem ainda o caráter de suporte àquelas que estão em tratamento. Interessados em colaborar, podem comprar o kit de corrida, que terá parte de seu valor destinado diretamente para a iniciativa. Os kits podem ser adquiridos pelo site da corrida até dia 01/04 ou nos dias 05 e 06/04, presencialmente, nos endereços de retirada dos KITS, abaixo indicados.

Serviço

Circuito Vida

Quando: 7 de abril

Onde: Parque Juscelino Kubitschek – Av. Bandeirantes, 240, Sion

Horário: abertura da Arena às 06h; Largada da Corrida e Caminhada às 08h; Encerramento às 12h



Entrega dos kits: Av. do Contorno, 2646, sala 504 - Belo Horizonte - MG



Dia 5 de abril, das 13h às 18h

Dia 6 de abril, das 13h às 18h



Inscrições: https://www.circuitovida.com.br/