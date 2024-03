Um neuropsicólogo começa com uma avaliação abrangente, utilizando uma variedade de testes padronizados para entender as áreas específicas de dificuldade e força

Desafios neurológicos ou cognitivos podem ocorrer em qualquer momento da vida, inclusive na infância, e por isso é importante saber quando procurar a ajuda de um neuropsicólogo, profissional atuante em um ramo da psicologia que se concentra em como lesões, doenças e distúrbios do cérebro podem afetar o pensamento, as emoções e o comportamento.



Segundo Danilo Suassuna, doutor em psicologia e diretor do Instituto Suassuna, a intervenção de um neuropsicólogo começa com uma avaliação abrangente, utilizando uma variedade de testes padronizados para entender as áreas específicas de dificuldade e força. “Com base nesses resultados, um plano de tratamento individualizado é desenvolvido”, explica.

O psicólogo afirma que as intervenções podem incluir terapia cognitivo-comportamental (TCC) para abordar questões emocionais, treinamento de habilidades cognitivas, e o desenvolvimento de estratégias compensatórias. “Além disso, técnicas de mindfulness e relaxamento podem ser utilizadas para melhorar a atenção e reduzir o estresse”.



Danilo Suassuna reforça que o diagnóstico e a intervenção precoces são chave para maximizar a recuperação e melhorar a qualidade de vida, inclusive no caso de distúrbios do desenvolvimento em crianças e adolescentes, como TDAH e transtorno do espectro autista. “Um neuropsicólogo pode oferecer a orientação, o apoio e as ferramentas necessárias para navegar pelos desafios neuropsicológicos e viver uma vida plena e significativa”, conclui.



Em quais situações seria indicado procurar um neuropsicólogo?