As fantasias eróticas podem surgir de uma variedade de fatores e influências na vida de cada um. Algumas das razões estão relacionadas aos desejos, busca por novas sensações e mais estímulos sexuais para os momentos de prazer. No carnaval não é diferente. A festa vem recheada das mais picantes exteriorizações da vontade sexual. A agitação, azaração e pensamentos fora do comum completam a festa e o samba não fica só no pé - vai pra cama também.

A sexóloga Tamara Wall Zanotelli elenca seis tópicos que merecem destaque sobre o assunto:

- O desejo de explorar e entender a própria sexualidade muitas vezes leva as pessoas a imaginar cenários e experiências eróticas que estejam além das suas vivências cotidianas. Fantasias eróticas são pessoais e podem variar amplamente de uma pessoa para outra. É importante que sejam expressas de forma consensual, respeitosa, sem prejudicar a si mesmo ou os outros.

- A exposição a estímulos visuais, como filmes, programas de TV, música, literatura ou arte, muitas vezes desperta a imaginação e influencia as fantasias eróticas.

- Às vezes, as fantasias eróticas são uma forma de escapismo ou uma maneira de lidar com desejos ou necessidades sexuais que podem não estar sendo atendidos na vida real, quanto às necessidades sexuais. Podem ser uma maneira segura de expressar pensamentos e desejos que são difíceis de abordar de outra forma. No entanto, é importante lembrar que fantasias são apenas isso (fantasias), e que a comunicação aberta e o consentimento são fundamentais em qualquer relacionamento.

- A busca por novas sensações e experiências contribui para o desenvolvimento de fantasias eróticas, oferecendo uma forma de diversificar a vida sexual e manter a excitação, o que ajuda a fortalecer a conexão emocional e física entre parceiros. Experimentar coisas novas e explorar fantasias em um ambiente de consentimento mútuo pode adicionar uma dimensão emocionante e satisfatória à vida sexual. É fundamental a comunicação aberta com o parceiro sobre desejos, limites e fantasias para garantir que todas as experiências sejam positivas e seguras para ambos.

- Para alguns, as fantasias eróticas servem como uma forma de expressão criativa e artística, permitindo explorar a imaginação e os desejos mais profundos.

- Pensar em fantasias eróticas pode servir como um estímulo sexual em si, contribuindo para a excitação e o prazer emocional, mesmo que essas fantasias não sejam necessariamente realizadas na prática. Muitas pessoas encontram excitação e prazer emocional ao fantasiar sobre situações eróticas. A imaginação pode desempenhar um papel poderoso na criação de estímulos sexuais e pode contribuir para a excitação e a satisfação pessoal. É importante lembrar que fantasias são um aspecto normal e saudável da sexualidade humana, desde que sejam mantidas dentro de limites de respeito e consentimento.