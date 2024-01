A técnica tradicional de colocação de implantes de silicone envolve riscos de contaminação, já que o implante é manipulado diretamente pelo cirurgião. Por isso, a medicina moderna dedica-se, também, a proporcionar experiências que não apenas realçam a beleza, mas que garantem a saúde e o bem-estar das pacientes. Uma das inovações é o funil introdutor - o qual oferece uma abordagem mais segura e minimamente invasiva.

A técnica é indicada principalmente para pacientes com receios sobre a segurança e o pós-operatório, já que o implante sai da embalagem estéril e vai direto para o seu destino, sem contato desnecessário com o ambiente externo ou com a pele. “Esse método reduz o contato do implante com fatores externos, como as mãos do cirurgião e a pele da paciente, diminuindo assim o risco de contaminação", afirma Cavalcanti.

O cirurgião plástico Thiago Cavalcanti explica que o dispositivo não só previne infecção, mas também permite a inserção da prótese por uma incisão menor, minimizando o impacto na pele e nos tecidos. “Isso se traduz em uma recuperação mais tranquila - aspecto crucial para quem busca um resultado estético de qualidade com o mínimo de desconforto”, disse.

Leia também: 'Chip da beleza': órgão destaca relação entre o implante hormonal e o câncer; entenda