Durante as férias escolares, é fundamental proporcionar às crianças oportunidades para gastar energia, o que contribui para o desenvolvimento físico, motor, emocional e social. Além disso, muitos familiares também aproveitam o período para tirar férias, o que pode ser um ótimo momento para estreitar laços em família. De acordo com um estudo publicado no The Sport Journal, parentes que participam das práticas esportivas dos pequenos ajudam no desenvolvimento cognitivo e comportamental da criança, auxiliando na criação das habilidades de comunicação e resolução de problemas, criando um vínculo emocional entre os dois.



Gerente do departamento técnico da Bio Ritmo, rede de academias high end, Guilherme Leme traz algumas dicas de como aproveitar esses momentos para se exercitar em família, alinhando saúde e lazer.

Passeios ao ar livre

Durante a primeira infância é fundamental criar raízes com o meio ambiente, o que ajuda a desenvolver anticorpos, fortalecendo o sistema imunológico. Além disso, ensina a valorizar e entender melhor como funciona a biodiversidade que os cerca, transformando os pequenos em futuros protagonistas em cuidados com o meio ambiente. Passeios de bike ou caminhadas, explorando parques, praias ou áreas naturais próximas podem transformar o contato em algo ainda mais divertido, estimulando outras áreas do corpo, aumentando o fôlego, melhorando a resistência muscular e ensinando as crianças uma nova forma de transporte divertida.

Esportes em equipe

Futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte em equipe é outra maneira de se exercitar em conjunto. Participar de jogos auxilia nas habilidades interpessoais e no espírito esportivo, fazendo com que as crianças aprendam a lidar com frustrações e vitórias, compreendendo a importância do esforço, da persistência e do respeito para com os adversários. Já em relação à saúde física, esse tipo de prática auxilia na coordenação motora, aumento da flexibilidade, resistência cardiovascular e manutenção de um peso saudável.

Leia: 5 problemas de saúde gerados pelo uso excessivo de videogame

Atividades aquáticas

As atividades na água são outro importante meio para gastar a energia das crianças e de toda família. Aprender a nadar não é apenas uma habilidade necessária à segurança da criança, mas também ensina a consciência corporal, coordenação motora e habilidades respiratórias, auxiliando na saúde pulmonar e geral.



Existem outras práticas como caiaque, stand-up paddle e surfe, que também oferecem esse contato com a água e ao mesmo tempo introduzem novos esportes às crianças, promovendo um desafio físico, mas também a confiança e equilíbrio, ajudando na coordenação motora.

Aulas coletivas

As aulas coletivas também são ótimas para praticar exercícios em família. Por não necessitar de capacidades específicas, são opções positivas para quem quer começar a entrar nesse universo. Aulas de ioga, zumba ou dança promovem a saúde física e com o tempo ensinam novas habilidades para os praticantes, podendo aumentar a flexibilidade, força e saúde cardiorrespiratória, criando memórias e hábitos saudáveis para além das férias.

Brincadeiras tradicionais

Muitas crianças hoje em dia já nascem conectadas a telas e não desenvolvem curiosidade para as brincadeiras mais tradicionais, como pega-pega, pique-esconde, rouba bandeira, amarelinha e entre outras. No entanto, por mais que pareçam simples, essas atividades auxiliam na criação de habilidades motoras e mentais importantes. Com elas é possível desenvolver o físico, o raciocínio, lidar com conflitos, além da criatividade.



“Quando pequenos aprendemos por meio de exemplos. Por isso, o período de férias pode ser ideal para mostrar o poder da atividade física para as crianças, pois além de ensinar bons hábitos, você pode proporcionar momentos que ficarão guardados na memória da família para toda a vida”, finaliza o especialista.