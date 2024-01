A dor de cabeça é uma enfermidade comum entre o público feminino, tanto que, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 70% das mulheres apresentam pelo menos um episódio ao mês. Com isso, há muita especulação sobre se há alguma relação entre a doença e os métodos contraceptivos. Um questionamento comum é se a dor é um efeito colateral do contraceptivo e quais são os métodos mais indicados para quem costuma ter esse tipo de incômodo.



Segundo o ginecologista mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do serviço de reprodução humana do Instituto de Ginecologia da UFRJ e diretor médico da Exeltis Brasil, Ricardo Bruno, primeiro é importante entender que há diversos tipos de dor de cabeça. “Existem mais de 150 tipos diferentes, que podem estar associados a diversos quadros clínicos. Para sabermos qual o método de contracepção é mais indicado, precisamos observar qual tipo de dor de cabeça a paciente tem, pois em determinados casos há contraceptivos mais indicados e, até mesmo, contraceptivos contra indicados”, explica o especialista.



Bruno esclarece que, para pacientes com cefaleia leve ou moderada, não há contraindicação para qualquer método, porém no início do uso de pílulas anticoncepcionais (geralmente nas primeiras duas cartelas) é possível ter, como efeito adverso, cefaleia simples. Além disso, para mulheres que já apresentam cefaleia crônica, é possível que haja uma piora no quadro.



O ginecologista alerta que, no caso de enxaqueca, é preciso ter um pouco mais de atenção. “A enxaqueca simples não contraindica nenhum método contraceptivo, porém considera-se ser melhor dar preferência pelos métodos somente com progestagênio, seja pop, implante ou DIU, porque acredita-se que o estrogênio piore as enxaquecas, apesar de termos poucos trabalhos de comprovação científica que atestem essa ligação”, conta o especialista.



Existem ainda pacientes que têm enxaqueca com aura, que geralmente são acompanhadas de náuseas e vômitos. A aura é descrita como a presença de sintomas ou sinais que antecedem ou ocorrem logo após o início da enxaqueca. Os mais importantes são faixas de luz (escotomas luminosos), cegueira transitória ou parcial, alterações na fala e tremores nas mãos. O médico explica que, para essas pacientes, não é indicada a utilização de nenhum método hormonal combinado, ou seja, que tenham estrogênio e progestagênio. “Nesses casos devemos usar contraceptivos somente de progestagênio, pois o uso de estrogênio pode aumentar de duas a três vezes o risco de acidente vascular cerebral”, diz Bruno.



O profissional também ressalta a importância de procurar um ginecologista para iniciar o uso ou trocar o método contraceptivo. “Por isso, é tão importante que a paciente procure um especialista antes de iniciar a contracepção. Há diversas questões que precisam ser analisadas antes de definir qual método contraceptivo será usado, para que a escolha seja a melhor opção para a paciente, de acordo com seu objetivo e com seu histórico médico”, indica.