Dieta balanceada é vital para bom funcionamento do organismo





Todos sabemos a importância de ter um estilo de vida saudável.

Não à toa, essa costuma ser uma resolução de ano novo adotada por muitos de nós.

No entanto, cumpri-la pode ser desafiador, especialmente com o corre-corre do dia a dia.

Embora não existam alimentos milagrosos, a importância de manter uma dieta equilibrada é inegável.

Confira abaixo sete dicas para alcançar bons resultados, elaboradas por Graeme L. Close, professor de Fisiologia Humana na Universidade John Moores, em Liverpool, na Inglaterra.

Getty Images Caminhar rápido é bom para seu metabolismo

1. Pratique atividade física todos os dias

Exercitar-se de manhã ativa o seu metabolismo, e isso é importante para você se preparar para o restante do dia.

Não precisa ser uma corrida intensa, apenas algo que faça você respirar um pouco mais forte.

Um 'pequeno esforço' será suficiente para aumentar seus níveis de energia.

Getty Images Suco verde pode dar sensação de saciedade

2. Coma mais legumes e verduras

Legumes e verduras não apenas estão repletos de benefícios, mas também ajudam a proporcionar uma sensação de saciedade que perdura até a próxima refeição.

Incorporar espinafre, cogumelos, tomates frescos e pimentões vermelhos em uma omelete é uma maneira fácil de consumir esses alimentos.

Outra opção é o tradicional "suco verde".

3. Planeje e antecipe-se

Muitas vezes, cometemos erros quando estamos com fome e não temos opções saudáveis à mão.

Por isso, é importante que você carregue sempre um pouco de comida consigo quando estiver fora de casa.

E isso tem uma dupla vantagem: será melhor e mais barato do que comprar algo na lanchonete.

Getty Images Não se deixe cair em tentação

4. Evite comida ultraprocessada

Quando envelhecemos, precisamos de mais proteínas para combater a perda de massa muscular.

Portanto, mesmo que tenhamos vontade de comer um chocolate ou biscoitos recheados, devemos dar preferência a alimentos mais saudáveis e menos processados.

5. Resista às tentações no supermercado

A maioria dos grandes supermercados nos faz atravessar todos os corredores com prateleiras repletas de alimentos menos saudáveis até chegar ao caixa.

Resista à tentação e organize-se. Tenha em mãos uma lista para saber o que, de fato, você deve comprar e atenha-se a ela.

Getty Images Evite alimentos ultraprocessados

6. Não desanime

Se você escolheu uma refeição pouco saudável, aproveite-a sem culpa.

Apenas evite que ela se repita com regularidade e se torne um hábito.

7. Mantenha-se hidratado, mas evite consumir calorias líquidas

A água gelada é a escolha ideal e, mais uma vez, a opção mais econômica.

Os sucos, álcool ou refrigerantes podem conter mais açúcar do que você imagina.

Um corpo humano saudável é composto por dois terços de água.

Os fluidos são essenciais para auxiliar o sangue no transporte de nutrientes e resíduos pelo corpo, além de participarem nas reações químicas que ocorrem em nossas células.