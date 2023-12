A ginecologia regenerativa é utilizada na reparação dos tecidos do sistema reprodutivo feminino para recuperar as funções da vagina e da bexiga

A ginecologia regenerativa ser uma das opções para tratamentos na menopausa. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), no período de 2018 a 2019, o Brasil registrou mais de 30 mil procedimentos, superando os Estados Unidos em 18 mil intervenções, conforme a classificação global. A ginecologia regenerativa é utilizada na reparação dos tecidos do sistema reprodutivo feminino para recuperar as funções da vagina e da bexiga. Essa abordagem busca utilizar técnicas e terapias para tratar condições ginecológicas, melhorar a saúde sexual e promover o bem-estar das mulheres.

Segundo a ginecologista Rita de Cássia Piscopo, médica associada à Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), o tratamento não hormonal é indicado para mulheres na menopausa, que não podem fazer tratamentos com hormônios: “Esse procedimento é utilizado, por exemplo, quando a mulher tem ressecamento vaginal”.



O ressecamento vaginal provoca dores, desconfortos na hora de ter relações sexuais, coceiras, ardências, diminuição na elasticidades e escape de urina. Ele não está limitado à menopausa; outras condições como o estresse, certos medicamentos, tratamentos de câncer, amamentação e alterações hormonais, podem contribuir para esse sintoma.



Ressecamento vaginal

No caso da menopausa, Rita de Cássia Piscopo explica que a vagina ressaca por conta da redução na produção de estrogênio e que os tratamentos são focados na volta da funcionalidade que apresentam quando mais jovens, e que podem ser feitos por meio de energias.



“As principais formas de tratamento são feitas por meio de lasers de CO², ultrassom microfocado, radiofrequência ‘não ablativa’ e a radiofrequência ‘ablativa’, por meio de um aparelho chamado Fraxx, o qual leva uma corrente de energia até as paredes da vagina”, destaca a ginecologista. “A energia entra na mucosa e vai fazer com que os vasos se regenerem e aquele tecido volte a ter lubrificação”, acrescenta.



Método com laser CO²

O tratamento de laser CO² é um método utilizado há mais de uma década, já o de radiofrequência é mais novo e um pouco mais simples do que o laser. De acordo com estudos recentes da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), não há diferenças no resultado de ambos.



“Ambas as terapias trazem a mesma eficiência e podem ser aplicadas. O laser é mais caro, devido a tecnologia do equipamento, já a radiofrequência atinge um valor de custo menor, o que abrange um número maior de mulheres, dadas as condições financeiras de cada uma”, esclarece a ginecologista da AMCR.