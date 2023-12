Quando falamos em menopausa, período que encerra o ciclo reprodutivo da mulher, com o término do ciclo menstrual e redução da produção hormonal, é comum as pessoas associarem sintomas mais recorrentes como suor excessivo, onda de calor e ressecamento vaginal, que normalmente começam a se manifestar entre os 45-55 anos da mulher. Em alguns casos, podem aparecer a partir dos 40 anos, o período chamado de perimenopausa, que é a transição até a menopausa.

Apesar dos sintomas mais comuns relatados incluírem ondas de calor, insônia, ressecamento vaginal, falta de libido e suor excessivo, há os incomuns e desconhecidos pela maioria das mulheres, especialmente as que estão vivenciando a fase de transição da perimenopausa.

Para ajudá-la neste diagnóstico, descubra quais são os 10 sintomas desconhecidos pelas mulheres:

Coceira na pele: comichão na perna que gera uma coceira insuportável nem sempre é associado à menopausa, mas pode ser um dos sintomas incomuns. Isso ocorre devido a redução de estrogênio, hormônio que ajuda a lubrificar a pele. Sem ele, a pele fica mais seca e desprotegida, podendo gerar coceira. Barriga inchada: sensação de inchaço na região abdominal também é sintoma da menopausa. Isso ocorre porque o intestino é muito sensível ao estrogênio e com a diminuição dele, a velocidade de processar os alimentos é prejudicada, deixando a região inchada. Dor nos seios: muito comum durante a TPM, a dor nos seios também é um dos sintomas incomuns da menopausa. Também chamada de mastalgia, essa sensibilidade ocorre devido às flutuações de estrogênio. Tontura: esse sintoma costuma ser associado à labirintite pelos médicos, porém pode ser mais um sintoma incomum da menopausa. As mulheres com idade de menopausa que apresentarem esse sintoma, devem procurar um médico para ter a certeza do diagnóstico. Secura nos olhos: a síndrome do olho seco trata-se de um problema hormonal causado justamente pela diminuição da produção de hormônios. Zumbido e alterações auditivas: incômodo com sons comuns do dia a dia e maior sensibilidade auditiva também fazem parte dos sintomas incomuns da menopausa, e assim como os demais, têm ligação com as mudanças hormonais do período. Formigamentos: a sensação de formigamento pelo corpo, também chamada de parestesia, pode ser mais um sintoma incomum da menopausa. Isso ocorre, geralmente nas pernas, pés, braços, mãos e até nas costas, devido a oscilação hormonal. Suor com cheiro mais forte: esse sintoma está associado aos suores noturnos e ondas de calor, muito comuns na menopausa. Quanto ao odor mais forte, ocorre devido às mudanças hormonais, fazendo com o seu desodorante não tenha mais o efeito esperado. Incontinência urinária: esse sintoma também vem acompanhado de mudança no cheiro da urina, o que causa constrangimento e incômodo para muitas mulheres, porém trata-se de mais um sintoma incomum da menopausa. Queimação na língua: esse sintoma ocorre quando há queda nos níveis de estrogênio, dando a sensação de boca ardente em muitas mulheres. É mais um sintoma incomum da menopausa e pode ser confundido com diabetes ou deficiência de B12.

Censo aponta as mulheres entre o climatério e a menopausa

Segundo o último estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), estima-se que o país tem aproximadamente 29 milhões de mulheres entre o climatério e a menopausa, totalizando 27,9% da população feminina brasileira. Inclusive, o Censo Demográfico 2022 apontou que a população está envelhecendo mais (média de 65 anos) e as mulheres têm maior expectativa de vida em relação aos homens.

Esses dados corroboram as pesquisas da femtech brasileira Plenapausa com 8 mil mulheres, usuárias da sua plataforma voltada para o público feminino que está passando pela menopausa. “Muitas mulheres chegam até nós sem compreender os sintomas que estão sentindo e buscando recuperar a sua vitalidade. Além de ajudá-las a identificar os sintomas por meio do app, também temos uma linha de suplementos fitoterápicos naturais que atuam no alívio desses sintomas”, explica a co-fundadora e CEO da Plenapausa, Márcia Cunha.