Hospital da Baleia atende a quase 800 municípios em Minas Gerais, com 33 especialidades, entre as quais estão ginecologia e ortopedia

Neste sábado (9/12), o bloco cirúrgico do Hospital da Baleia estará ocupado por pacientes em cirurgia em dois mutirões da ortopedia e ginecologia. Serão 21 procedimentos, sendo 12 artroplastias totais de joelho e nove operações para retirada de endometriose. Atualmente, a equipe especializada em joelho da ortopedia do Baleia opera, em média, seis pacientes por semana com esse quadro. Ou seja, somente no sábado, atenderá o equivalente a duas semanas de cirurgias. Já a equipe de ginecologia irá atender a nove mulheres com endometriose em diversos graus, comparado a uma média de dois procedimentos por semana, em média. Os mutirões têm o objetivo de antecipar pacientes em tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam na fila. Em ambos os quadros há graus elevados de dor e limitação física.



As artroplastias consistem na colocação de prótese que substitui a articulação doente do joelho, utilizando componentes metálicos e plásticos, visando devolver um grau maior de mobilidade sem dor ao paciente. “A artroplastia é indicada como tratamento principalmente para aqueles pacientes que apresentam alto grau de dor e perda de mobilidade. O procedimento devolve qualidade de vida para essas pessoas que, após a cirurgia, precisam ainda passar por fisioterapia para melhor recuperação”, explica o ortopedista que comandará o mutirão, Leandro Marinho.



A endometriose é uma doença que gera o aparecimento de tecido anormal no revestimento do útero, chamado endométrio, causando cólicas fortes e maior sangramento durante o período menstrual. Pode haver ainda dificuldade para engravidar, com infertilidade em até 40% dos casos, segundo dados do Ministério da Saúde. “As mulheres que apresentam endometriose sentem dor, muitas vezes por anos, até a doença ser diagnosticada. A origem da endometriose ainda não é explicada pela ciência, mas, entre as formas de tratamento, está a cirúrgica, com a retirada de pólipos e tecidos que geram esse sofrimento à paciente”, explica o coordenador do serviço de ginecologia do Baleia, Maurício Bechara.



Leia: Agrotóxicos: 25% dos alimentos de origem vegetal no país têm resíduos

O Hospital da Baleia atende a quase 800 municípios em Minas Gerais, com 33 especialidades, entre as quais estão ginecologia e ortopedia, sendo este o segundo em número de cirurgias em todo o estado. Os pacientes atendidos pela rede SUS que necessitam de um tratamento de média e alta complexidade são encaminhados ao hospital pela regulação de vagas da Secretaria Municipal de Saúde.

Mutirões de ortopedia e ginecologia do Baleia

Sábado, 9 de dezembro, a partir das 8h



Na Unidade Baeta Viana – Hospital da Baleia