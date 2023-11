Nesta segunda-feira (27/11), o Dia Nacional de Combate ao Câncer é celebrado anualmente para lembrar das lutas que são enfrentadas diariamente, por milhares de pessoas, contra a doença que é considerada, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte. A data, criada pelo Ministério da Saúde em 1998, visa aumentar o conhecimento da população sobre a doença e, em especial, sobre a prevenção.



No Brasil, o tumor maligno mais incidente é o de pele não melanoma, responsável por 31,3% dos casos. Na população feminina, o câncer de mama, que representa 10,5% dos casos, é o mais incidente e está na lista dos que mais levam à morte. Ainda de acordo com o INCA, o câncer de mama mata mais de 17 mil mulheres brasileiras por ano. Em homens, o câncer mais comum é o de próstata, ocupando a terceira posição entre os tipos mais frequentes de câncer no país, o que representa 10,2% dos casos.



O INCA estima o surgimento de 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano entre 2023 e 2025, com destaque para o Sul e Sudeste, regiões que concentram cerca de 70% da incidência. Ao todo foram estimadas as ocorrências para 21 tipos de câncer mais incidentes.

Embora o número seja expressivo, as chances de cura do câncer podem chegar a 90% uma vez que o diagnóstico é realizado precocemente. Por isso, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, as plataformas que oferecem serviços de saúde como consultas médicas e exames, podem ser importantes aliadas na luta contra a doença.

Para Vitor Moura, CEO da VidaClass Saúde, healthtech presente no mercado há nove anos, proporcionar acesso descomplicado e ágil a serviços de saúde é essencial para a prevenção e na luta contra o câncer. “Nosso propósito é utilizar a tecnologia para tornar os serviços de saúde mais acessíveis e eficientes, especialmente quando se trata de prevenção e diagnóstico precoce do câncer."

"O câncer é a segunda causa de morte no mundo desenvolvido e em algumas regiões já se tornou a primeira. Um ponto muito importante dessas datas e campanhas de conscientização é levar informações a respeito de prevenção do câncer. Existe a chamada prevenção através dos exames, por exemplo, a mamografia, o Papanicolau, para avaliar o câncer do colo do útero, colonoscopia para o câncer de colo retal. Então são exames que tem o objetivo de prevenção. E existe a prevenção que são medidas, são ações tomadas que não envolvem exames, envolvem modificações do estilo de vida. Como por exemplo modificações na alimentação, atividade física, evitar tabagismo, evitar o consumo de álcool", diz o oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC), Bruno Conte.