SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entender o cérebro humano ajuda a administrar processos produtivos e participar de negociações comerciais, controles financeiros e se relacionar com clientes e colegas, defende o professor de neurociência Flávio Maneira no livro "Neuromanagement -Cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações", que será lançada nesta quinta (23).

A obra parte de exemplos do cotidiano para orientar sobre como reconhecer emoções e sentimentos. O autor também busca orientar quem precisa tomar decisões, estabelecer laços sociais, agilizar o aprendizado e desenvolver talentos e habilidades na construção de organizações criativas e sustentáveis.

"Se, ontologicamente, somos o que nosso cérebro é, torna-se fundamental compreender seu complexo funcionamento e determinar de que forma podemos nos tornar mais comunicativos, empáticos, eficientes e qualificados na geração de valores tangíveis e intangíveis", escreve o autor na introdução da obra.

Ele também aborda como o cérebro humano precisa se adaptar aos produtos da quarta revolução industrial, como a inteligência artificial.

Publicitário, com pós-graduação em marketing, Maneira ingressou no final dos anos 1990 no grupo farmacêutico Novartis, onde se aprofundou no estudo do encéfalo, com foco no tratamento de doenças neurodegenerativas e psiquiátricas.

Ele também é fundador do Braintalks, evento e podcast que busca difundir conhecimentos neurocientíficos aplicados à gestão corporativa.

Ministra aulas de pós-graduação em neurociência na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e na Faculdade Israelita Albert Einstein.